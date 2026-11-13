Mirra Andreeva conclude da imbattuta la fase a gironi delle WTA Finals: travolta Diana Shnaider

Mirra Andreeva archivia senza particolari difficoltà l’ultima sfida della fase a gironi delle WTA Finals 2026, superando la connazionale Diana Shnaider con un perentorio 6-2, 6-1 sui campi di Indian Wells. Una vittoria che conferma il momento positivo della giovane russa e le consente di completare il proprio percorso nel raggruppamento a punteggio pieno, con tre successi in altrettanti incontri. Andreeva conquista così il primo posto in classifica e si presenta alle semifinali nelle migliori condizioni possibili, sia sul piano dei risultati sia sotto il profilo della fiducia.

L’incontro si è disputato in circostanze particolari, dopo il forfait dell’ultima ora di Karolína Muchová, costretta a rinunciare alla partita a causa di un problema gastrointestinale. A prendere il suo posto è stata Shnaider, entrata in tabellone nel ruolo di alternate. Una sfida che, almeno sulla carta, aveva un valore soprattutto per Andreeva: la numero 3 del mondo aveva infatti già messo al sicuro la qualificazione e la prima posizione nel girone, mentre la sua avversaria era ormai priva di possibilità matematiche di raggiungere le semifinali. Un contesto che non ha comunque impedito alla più giovane delle due russe di affrontare la partita con la consueta determinazione.

Dopo una prima fase di assestamento, nella quale Shnaider era riuscita a rimanere in scia fino all’1-2, Andreeva ha progressivamente preso il controllo degli scambi, imponendo la propria superiorità da fondocampo. La maggiore solidità negli scambi prolungati e, soprattutto, una gestione decisamente più efficace dei momenti importanti hanno fatto la differenza. Shnaider ha faticato a trovare continuità al servizio, concedendo diverse opportunità in risposta alla connazionale, che non ha esitato ad approfittarne. Il primo set si è così concluso sul 6-2, fotografia di un parziale nel quale Andreeva ha saputo alzare il livello senza concedere particolari margini di rientro.

La seconda frazione ha confermato l’andamento della frazione precedente. Andreeva ha continuato a spingere, sfruttando le difficoltà della connazionale nei turni di battuta e allungando ulteriormente il divario. Emblematico il rendimento di Shnaider con la seconda di servizio, sulla quale ha conquistato appena il 27% dei punti, contro il 70% fatto registrare dalla sua avversaria. Un dato che evidenzia con chiarezza la differenza di efficacia tra le due giocatrici e spiega, almeno in parte, la facilità con cui Andreeva è riuscita a prendere in mano l’incontro. La russa ha inoltre convertito sei delle sette palle break avute a disposizione, mostrando un’efficacia particolarmente elevata nei momenti decisivi. Il parziale di sei game consecutivi, maturato a cavallo tra le due frazioni, ha di fatto chiuso anticipatamente ogni discorso, prima del definitivo 6-1 che ha consegnato alla numero 3 del mondo il successo in poco meno di un’ora.

Anche le statistiche complessive restituiscono l’immagine di una partita a senso unico. Andreeva ha conquistato 56 punti contro i 29 di Shnaider, quasi il doppio, dimostrando una netta superiorità in tutti i principali indicatori. Particolarmente significativo il rendimento con la prima di servizio: la giovane russa ha vinto il 72% dei punti giocati con questo fondamentale, mentre la connazionale si è fermata al 45%. A pesare ulteriormente sul bilancio di Shnaider sono stati i quattro doppi falli, a fronte di un solo ace, e la difficoltà nel contenere la pressione in risposta. Andreeva, pur senza brillare particolarmente al servizio in termini di ace, ha gestito con maggiore sicurezza i propri turni di battuta, concedendo pochissimo spazio all’avversaria.

Il successo su Shnaider completa dunque un percorso impeccabile per Andreeva, che chiude la fase a gironi con tre vittorie su tre, dopo aver superato anche Elina Svitolina e Aryna Sabalenka. Un bilancio che certifica non soltanto la sua competitività, ma anche la capacità di mantenere un rendimento elevato contro avversarie di primo piano.

Adesso l’attenzione si sposta sulle semifinali, dove la russa troverà Jessica Pegula, seconda classificata nell’altro raggruppamento. Un confronto che rappresenterà un banco di prova decisamente più impegnativo e che offrirà indicazioni importanti sulle reali ambizioni di Andreeva in queste WTA Finals.