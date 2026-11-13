Errani/Paolini vincono il girone alle WTA Finals! La classifica e le possibili avversarie in semifinale

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno giganteggiato nella fase a gironi delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliore otto coppie di questa annata agonistica. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno vinto i tre incontri disputati sul cemento di Indian Wells: hanno rimontato e si sono imposte al super tie-break contro Siniakova/Townsend e Melichar/Bucsa, poi hanno travolto Schuurs/Perez in due set a senso unico.

Le azzurre hanno conquistato il primo posto nel proprio raggruppamento e si sono qualificate alle semifinali da imbattute. Le nostre portacolori hanno chiuso con un secco 3-0 nel saldo incontri vinti-persi (accompagnato da un 6-2 in termini di set), precedendo Siniakova/Townsend (2-1), che hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Sono state eliminate Bucsa/Melichar-Martinez (1-2) e Perez/Schuurs (0-3).

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno in semifinale la seconda classificata del gruppo A, il cui esito si conoscerà soltanto nella notte italiana. Al momento Dabrowski/Stefani sono al comando della graduatoria (2-0) davanti a Guo/Mladenovic (1-1), Hsieh/Ostapenko (1-1) e Mertens/Zhang (0-2). L’ultima giornata propone Dabrowski/Stefani-Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic-Mertens/Zhang.

CLASSIFICA GRUPPO B WTA FINALS 2026

1. Errani/Paolini (Italia) 3-0 (6-2 il conto set)

2. Siniakova/Townsend (Cechia/USA) 2-1 (4-2 il conto set)

3. Bucsa/Melichar-Martinez (Spagna/USA) 1-2 (3-3 il conto set)

4. Perez/Schuurs (Australia/Paesi Bassi) 0-3 (0-6 il conto set)

CHI AFFRONTANO ERRANI/PAOLINI IN SEMIFINALE

La seconda classifica del gruppo A, la cui identità si saprà nella notte italiane. Al momento Dabrowski/Stefani sono al comando della graduatoria (2-0) davanti a Guo/Mladenovic (1-1), Hsieh/Ostapenko (1-1) e Mertens/Zhang (0-2). L’ultima giornata propone Dabrowski/Stefani-Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic-Mertens/Zhang.