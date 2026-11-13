Chi affronteranno in semifinale Errani/Paolini alle WTA Finals? Le ipotesi, quando si gioca, dove vederle in tv

Jasmine Paolini e Sara Errani attendono di scoprire quali saranno le loro avversarie nella semifinale delle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie di questa annata agonistica. Le azzurre hanno prevalso nei tre incontri disputati nella fase a gironi e hanno conquistato il primo posto nel gruppo B, meritandosi l’approdo alla fase a eliminazione diretta da imbattute e guadagnandosi il diritto di affrontare la seconda classificata dell’altro raggruppamento.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 dovranno aspettare l’esito degli incontri che andranno in scena tra la serata e la nottata italiana per sapere contro chi dovranno scendere in campo per disputare il primo match da dentro o fuori sul cemento di Indian Wells. Al momento la situazione del gruppo A è la seguente: Dabrowski/Stefani sono al comando della graduatoria (2 vittorie in due partite disputate) davanti a Guo/Mladenovic (1-1), Hsieh/Ostapenko (1-1) e Mertens/Zhang (0-2).

L’ultima giornata propone Dabrowski/Stefani-Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic-Mertens/Zhang. Le azzurre potrebbero affrontare una coppia tra Dabrowski/Stefani, Guo/Mladenovic, Hsieh/Ostapenko, Mertens/Zhang. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 21.00 italiane, si disputerà la sessione dedicata alle semifinali delle WTA Finals: Errani/Paolini potrebbero giocare o nella serata italiana oppure nella notte italiana (sarebbe già domenica 15 novembre).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI, SEMIFINALE WTA FINALS

Sabato 14 novembre

La sessione inizierà alle ore 21.00 italiane. L’ordine di gioco, che propone le due semifinali di singolare e le due semifinali di doppio, verrà comunicato nel corso della giornata odierna.

POSSIBILI AVVERSARIE ERRANI/PAOLINI IN SEMIFINALE

La seconda classifica del gruppo A, la cui identità si saprà nella notte italiane. Al momento Dabrowski/Stefani sono al comando della graduatoria (2-0) davanti a Guo/Mladenovic (1-1), Hsieh/Ostapenko (1-1) e Mertens/Zhang (0-2). L’ultima giornata propone Dabrowski/Stefani-Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic-Mertens/Zhang.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI SEMIFINALE WTA FINALS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis, per gli abbonati; Sky Sport Uno dalle ore 23.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.