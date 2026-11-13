Quanti soldi guadagnano Errani/Paolini alle WTA Finals? Il montepremi si alza. E se vincessero il torneo…

Sara Errani e Jasmine Paolini si stanno rendendo protagoniste di una splendida cavalcata sul cemento di Indian Wells, dove stanno andando in scena le WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie di questa annata agonistica. Le azzurre hanno vinto le tre partite disputate nella fase a gironi e si sono qualificate da imbattute alla semifinale, dove affronteranno la seconda classificata dell’altro raggruppamento.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo sabato 14 novembre (sessione a partire dalle ore 21.00, l’ordine di gioco verrà diffuso nel corso della giornata), per disputare la prima sfida a eliminazione diretta della propria carriera in questa manifestazione e per cercare di raggiungere l’atto conclusivo che metterà in palio il prestigioso trofeo. Il riscontro agonistico è notevole, ma non va mai dimenticato il risvolto economico.

Quanti soldi stanno guadagnando Jasmine Paolini e Sara Errani alle WTA Finals? La semplice presenza sul suolo statunitense ha garantito un gettone da 90.000 dollari (circa 81.300 euro), mentre ogni successo conseguito durante il round robin ha portato in cassa 50.000 dollari (circa 45.200 euro): nel corso di questa settimana le azzurre hanno dunque incamerato 240.000 dollari (circa 217.000 euro). La cifra si intende complessiva (per coppia), dunque andrà divisa tra le due atlete.

E se dovessero proseguire ulteriormente la propria avventura? L’affermazione in semifinale garantirebbe altri 155.000 dollari per un totale di 395.000 dollari, un eventuale successo in finale verrebbe premiato con 330.000 dollari. Se Errani e Paolini dovessero vincere le WTA Finals da campionesse imbattute, si meriterebbero un assegno di importo pari a 725.000 dollari (circa 655.200 euro).

MONTEPREMI ERRANI/PAOLINI WTA FINALS

Gettone di presenze: 90.000 dollari (circa 81.300 euro).

Premio per ogni vittoria nel round robin: 50.000 x 3 = 150.000 dollari (circa 135.500 euro).

TOTALE: 240.000 dollari (circa 217.000 euro)

E SE DOVESSERO VINCERE ANCORA…

In caso di vittoria in semifinale: totale di 395.000 dollari (circa 357.000 euro).

In caso di vittoria del torneo: totale di 725.000 dollari (circa 655.200 euro).