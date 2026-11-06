Max Verstappen lucido: “Buona giornata ma possiamo ancora migliorare. Sui problemi allo sterzo…”

Max Verstappen centra la terza posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Interlagos il pilota quattro volte campione del mondo si è confermato in grande forma e, vedendo le prestazioni della sua Red Bull, si candida nuovamente al ruolo di grande protagonista sia per qualifiche, sia per gara.

Il miglior tempo della sessione porta la firma di Kimi Antonelli in 1:10.763 con 253 millesimi di vantaggio su Lando Norris, mentre è terzo Max Verstappen a 259. Quarta posizione per George Russell a 273 millesimi, quinta per Oscar Piastri a 321, mentre è sesto Lewis Hamilton a 450. Settimo Charles Leclerc a 720 millesimi, ottavo Gabriel Bortoleto a 1.017, quindi nono Isack Hadjar a 1.076, mentre completa la top10 Oliver Bearman a 1.228.

Al termine del venerdì sul tracciato brasiliano il pilota del team di Milton Keynes ha raccontato le sue sensazioni nell’incontro con i media: “Non è andata poi così male. Tuttavia, dobbiamo ancora individuare degli aspetti su cui migliorare. Per quanto ci riguarda, si tratta della costanza della power unit che, su una pista simile, è davvero fondamentale. Dobbiamo capire come si comportano gli pneumatici sul passo gara; inoltre, ho riscontrato un problema allo sterzo come si è visto nei team radio. Ci sono ancora degli aggiustamenti da fare, ma nulla di preoccupante: vogliamo migliorare ancora in vista di qualifiche e gara”.