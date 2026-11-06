Calcio a 5, l’Italia vince al fotofinish in Kosovo una partita fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2028

Una partita imprevedibile che l’Italia del calcio a 5 riesce a portare a casa grazie alla zampata finale di Fortini e alle parate di Bellobuono. A Pristina, contro i padroni di casa del Kosovo, gli azzurri la spuntano 3-4, dopo esser stati sopra anche 0-3 e aver subito una rimonta rapidissima dei kosovari. Un passo fondamentale per lo sviluppo della classifica del Gruppo 10 del Main Round per le qualificazioni ai Mondiali 2028.

LA CRONACA

La partita inizia con le squadre che si sfidano a viso aperto. Bellobuono viene chiamato in causa un paio di volte, poi però l’Italia cambia passo: prima la zampata di Podda dopo 7’32”, poi il raddoppio di Pulvirenti – una volta scollinato il quarto d’ora – sugli sviluppi di una punizione. Gli azzurri salgono sullo 0-2. Il Kosovo cerca di reagire, ma senza trovare profitto. Si va all’intervallo con la squadra di Samperi saldamente in vantaggio.

Nella ripresa l’Italia approccia benissimo la contesa. Al 24′ arriva lo 0-3, che porta la firma di capitan Musumeci, capace di risolvere una mischia con una conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Ramadani. I padroni di casa sembrano risentire inizialmente della mazzata, ma al 26’48” il colpo di coda kosovaro manda a referto la segnatura di Alaj, propiziata dall’assist di Maxharraj che vale l’1-3.

La partita cambia all’improvviso: gli azzurri vanno in tilt, mentre la formazione allenata da Agoni Ramadani, complice anche il sostengo del pubblico, si carica e arriva al pareggio a cavallo della mezz’ora. Acuto di Krasniqi e nuova puntura di Alaj: dall’1-3 al 3-3 in meno di sei minuti. Si ricomincia in perfetto equilibrio al 33′ sul 3-3, per uno strano scherzo del destino. L’Italia si risveglia dal sortilegio: Pulvirenti suona la carica, Ramadani para. Ci vuole tutta la carica di Fortini al 36’42” per il gol del 3-4.

Tre giri di lancette al termine. Il Kosovo prova il tutto per tutto: l’Italia si chiude a protezione del nuovo vantaggio. Rukovci ci prova: Bellobuono è un muro. L’estremo difensore azzurro disinnesca il pericolo, poi Maxharraj con l’ultimo tentativo non trova il bersaglio. Finisce così: Kosovo-Italia 3-4. Vittoria pesantissima per gli uomini di Salvo Samperi, che si prendono la seconda affermazione nel Gruppo 10, salgono a 6 punti ed ora potranno fronteggiare nuovamente i kosovari, questa volta contando sul fattore campo di Barletta, il prossimo 10 novembre.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo 2-3

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia 3-2

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia 3-4

La classifica dopo tre giornate

Italia 6, Kosovo 3, Georgia 0

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028