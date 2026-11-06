LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta con margine, Ferrari a due facce

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21.07 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

21.06 Bene Antonelli e le McLaren, consistenti anche nelle simulazioni sul passo gara. La sensazione è che con le nuove soluzioni aerodinamiche le due vetture di Woking siano assai performanti.

21.05 Qualche problema in più per la Ferrari, più convincente con le gomme soft sul passo gara che nel time-attack. Nei fatti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno concluso in sesta e settima piazza.

21.03 Cala il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del Brasile. Sul tracciato di Interlagos, Kimi Antonelli ha stampato il miglior tempo della FP2 di 1’10″763, unico pilota ad abbattere il muro dell’1’11”. Alle sue spalle troviamo la McLaren di Lando Norris distanziata di 253 millesimi e la Red Bull di Max Verstappen di 259. A completare la top-5 l’altra Mercedes di George Russell e l’altra McLaren di Oscar Piastri.

21.01 Di seguito l’ordine dei tempi della FP2:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.763 4

2 Lando Norris McLaren +0.253 4

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.259 4

4 George Russell Mercedes +0.273 4

5 Oscar Piastri McLaren +0.321 4

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.450 4

7 Charles Leclerc Ferrari +0.720 4

8 Gabriel Bortoleto Audi +1.017 5

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.076 5

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.228 5

11 Franco Colapinto Alpine +1.233 4

12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.245 5

13 Liam Lawson Racing Bulls +1.279 4

14 Pierre Gasly Alpine +1.346 5

15 Fernando Alonso Aston Martin +1.775 4

16 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.798 7

17 Carlos Sainz Williams +1.979 4

18 Lance Stroll Aston Martin +2.179 4

19 Alexander Albon Williams +2.190 3

20 Sergio Perez Cadillac +2.553 4

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.620 4

22 Nico Hulkenberg Audi — 0

21.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

20.58 Verstappen, viste le condizioni, ha deciso di chiudere il suo turno.

20.57 La pioggia sta un po’ incidendo ora nei tempi, con Antonelli che ha girato ora in 1’16″7.

20.56 Attenzione inizia a piovere nel primo settore, in tutto questo Hamilton con le gomme soft stampa un ottimo 1’14″6, che è il giro più veloce di questa simulazione. Ferrari che col passo gara sembra trovarsi meglio con le soft ma con benzina nel serbatoio.

20.54 Le McLaren sul passo gara vanno forte: Norris con le hard e Piastri con le soft stampano giri molto interessanti.

20.52 Piastri anche gira su un passo molto interessante in 1’15 basso, mentre Leclerc è nel traffico e i suoi tempi stanno salendo. Charles, prima di questo, stava girando meglio, sicuramente più convincente di Hamilton.

20.50 Sta scendendo una foschia a Interlagos, frutto dell’umidità, che sembra quasi piovere. Temperature molto basse e la vettura che soffre maggiormente è la Ferrari.

20.49 Antonelli con le soft va fortissimo anche sul passo gara, mentre Verstappen stampa a questo giro in 1’15″738.

20.48 Hamilton è partito molto lento con le gomme medie e il suo ritmo è davvero poco confortante in 1’16”.

20.47 Ritmo indiavolato per le due Mercedes, che sul passo gara vanno fortissimo.

20.45 Norris conclude il suo tempo d’attacco con le dure in 1’15″132.

20.44 Ottimo il crono di Bortoleto che in 1’15″195 apre il suo long-run. Le soft sull’Audi funzionao.

20.43 Hamilton, via radio, si lamenta di non sentire l’anteriore. Si conferma la difficoltà della Rossa ad accendere gli pneumatici.

20.41 Russell stampa un crono da 1’14″9 come tempo d’attacco, mentre Hamilton con le medie rispetto alle soft delle Mercedes gira molto piano in 1’15″900.

20.40 Leclerc, via radio, si lamenta delle prestazioni del motore.

20.39 Antonelli inizia la simulazione del passo gara in 1’14″700, sul tracciato anche Leclerc con gomme soft che però si rilancia, migliorandosi col tempo, ma non nella posizione (+0″720).

20.38 Adesso ci prepariamo a prendere nota dei tempi in ottica passo gara.

20.36 Ferrari fa veramente fatica a trovare la prestazione con queste basse temperatura, perché la Rossa fatica molto anche nel t-2, che dovrebbe essere il suo.

20.35 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.763 3

2 Lando Norris McLaren +0.253 2

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.259 3

4 George Russell Mercedes +0.273 3

5 Oscar Piastri McLaren +0.321 3

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.450 2

7 Charles Leclerc Ferrari +0.820 3

8 Gabriel Bortoleto Audi +1.017 3

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.076 3

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.228 3

11 Franco Colapinto Alpine +1.233 2

12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.245 4

13 Liam Lawson Racing Bulls +1.279 2

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.775 2

15 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.798 4

16 Carlos Sainz Williams +1.979 2

17 Lance Stroll Aston Martin +2.179 2

18 Alexander Albon Williams +2.190 2

19 Pierre Gasly Alpine +2.245 3

20 Sergio Perez Cadillac +2.553 3

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.620 2

22 Nico Hulkenberg Audi — 0

20.33 Leclerc rischia di andare a muro, per la leggerezza di Camara nell’ultimo settore, e chiude in settima piazza a 0″820.

20.31 Russell prova a rilanciarsi, ma il suo è un giro lento. In tutto questo, siamo in attesa del giro lanciato di Leclerc.

20.28 Arriva Kimi Antonelli che si porta davanti a tutti in 1’10″763 a precedere di 0″253 Norris e di 0″259 Verstappen. Russell quarto a 0″253 e quint Piastri a 0″321. Ferrari fatica: Hamilton 6° a 0″450.

20.26 Russell arriva sul crono di 1’11″036, portandosi davanti a tutti.

20.25 In pista ora Russell con le gomme morbide.

20.23 Hadjar, con le gomme morbide, si porta in seconda posizione a 15 millesimi da Antonelli, che ha ottenuto quel tempo con le gomme dure.

20.23 Ora occhio al cronometro, perché i piloti entreranno con le gomme soft e quindi ci saranno tanti miglioramenti.

20.23 Hulkenberg salta la sessione per via di un problema tecnico.

20.22 Antonelli che rientra ai box, probabilmente per sistemare l’altezza della terra. Resta il fatto che Kimi ha messo in fila tre giri velocissimi in 1’11” alto.

20.20 Stando a quanto riportato da Sky Sport, soddisfazione nel set-up per Antonelli con la Mercedes, che svetta in questo momento nell’ordine dei tempi con le gomme hard. Va detto che in questo momento il campione del mondo è stato autore di un bloccaggio all’ingresso di curva-1.

20.18 Temperature che sono scese molto in questa FP2, per cui non facile trovare la temperatura con le gomme. Sembra questo il principale problema per la Rossa.

20.16 Sale in quinta posizione Leclerc a 0″566. Una Rossa che perde molto nelle zone di grande accelerazione.

20.14 Leclerc alza il piede, mentre Antonelli non migliora per pochi centesimi il suo crono con gomme dure. Russell si migliora e si porta in quarta posizione a 0″428.

20.13 Russell si porta in sesta posizione a 0″697 dal compagno di squadra, scavalcando Hamilton (7°). Nono è Leclerc, una sessione in cui la Rossa fatica. Stupisce il quarto tempo di Bortoleto con l’Audi a 0″612, con le dure.

20.11 Migliora ancora Antonelli il suo tempo e rafforza la propria vetta, essendo l’unico ad aver abbattuto il muro dell’1’12”. 1’11″824 per lui. In seconda posizione c’è Norris a 0″209, a parità di gomme con Kimi (hard), mentre Verstappen è terzo con le medie a 0″284. Ferrari poco brillante, per ora: settimo Leclerc a 0″935 e ottavo Hamilton a 0″975.

20.08 Verstappen miglora ed è secondo a 0″251 da Antonelli. Attenzione a Norris, velocissimo nel primo settore, con gomme hard.

20.07 Leclerc si migliora, ma è sesto a 0″902 con le gomme medie da Antonelli (gomme hard). Norris è il secondo davanti a Verstappen, distanziato di 0″253. Antonelli dunque svetta, mentre Russell non ha ancora alcun tempo.

20.05 Antonelli si porta in vetta in 1’11″857, precedendo di 0″424 Verstappen. Giro lento per Hamilton che ha avuto problemi a trovare temperatura con le gomme.

20.03 Sul tracciato Leclerc che, assente nella FP1 per aver lasciato la Rossa a Beganovic, si porta in testa in 1’13″247, un crono non eccezionale per il monegasco.

20.02 Escono le due Haas di Bearman e di Camara. Sul tracciato anche l’Alpine di Gasly con le hard.

20.01 Leggera foschia a Interlagos, mentre per domani sono previsti temporali che potrebbero mettere in dubbio la disputa delle qualifiche. Bisognerà fare attenzione.

20.00 VIA ALLA FP2!

19.59 Ci si prepara a entrare in pista a Interlagos!

19.57 Antonelli, dal canto suo, non è affatto sazio dopo il trionfo iridato. Vuole dimostrare di essere il migliore fino alla fine di questo campionato, anche per proporsi con slancio in vista del 2027.

19.54 Ci si aspetta una risposta da Max Verstappen con la Red Bull. E’ lui l’uomo più in forma di quest’ultima parte di stagione, su una pista che l’ha sempre esaltato.

19.51 Si parla anche di una penalità per Lewis Hamilton, legata a una possibile sostituzione del motore. Vedremo…

19.49 In casa Mercedes, si dovrà fare i conti con una situazione particolare: da una parte Kimi Antonelli, campione del mondo a Città del Messico, che è andato molto forte nella FP1; dall’altra un George Russell non brillantissimo e in penalità per questo appuntamento, vista la sostituzione del motore endotermico.

19.47 Stando a quanto riportato da diverse testate, c’è stata una riunione in Ferrari per cercare di calmare gli animi tra Leclerc ed Hamilton, visto che Lewis ha nuovamente puntato il dito contro il compagno di squadra per quanto accaduto a Città del Messico. Una situazione che non fa bene alla serenità del team.

19.45 Ferrari, in tutto questo, ritroverà Leclerc. Sotto l’insegna del Cavallino Rampante, c’è tensione per quanto è accaduto a Città del Messico tra Charles e Lewis Hamilton.

19.42 Una seconda sessione che quindi si apre con curiosità, per capire se Norris si confermerà, oppure se soprattutto Verstappen farà valere il suo feeling speciale con questa pista.

19.39 La sessione ha offerto una straordinaria vetrina a ben sei piloti rookie, ma i riflettori si sono accesi soprattutto su uno strepitoso Gabriele Minì, autore del 7° tempo assoluto con l’Alpine. Il talento palermitano ha impressionato il paddock per pulizia di guida e rapidità di adattamento, mettendosi alle spalle anche la vettura gemella di Franco Colapinto (9°) e risultando il migliore dei debuttanti.

19.36 Sulla seconda Rossa non ha invece girato Charles Leclerc, che ha lasciato il volante a Dino Beganovic per adempiere alle regole FIA sui debuttanti. La sessione del giovane svedese è stata purtroppo pesantemente compromessa da un problema di natura elettronica, che lo ha costretto a lunghi stop ai box, impedendogli di andare oltre la 21ª piazza.

19.33 In casa Ferrari il lavoro si è focalizzato principalmente sulla comprensione degli pneumatici e sulla simulazione del passo gara. Lewis Hamilton ha artigliato il quarto tempo (+0.324), mostrando una costanza sul long run che fa ben sperare il muretto di Maranello per il prosieguo del fine settimana.

19.30 Alle spalle del britannico si è confermato in uno stato di forma smagliante il neo-iridato Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha chiuso a soli 82 millesimi dal battistrada, precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0.236). Il pilota olandese non ha nascosto un certo nervosismo via radio, lamentando problemi nella risposta in scalata di marcia e un’eccessiva rigidità dello sterzo sui dossi del circuito brasiliano.

19.27 Il weekend di Interlagos si è aperto nel segno di Lando Norris, che ha firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Sullo storico e selettivo tracciato sudamericano, il pilota della McLaren ha fermato i cronometri sull’1:11.717. Un tempo che certifica l’ottimo impatto del corposo pacchetto di aggiornamenti – che include un fondo modificato e nuove specifiche per le ali – introdotto dal team di Woking per questo fondamentale scorcio finale di campionato.

19.24 Si prospetta una FP2 piuttosto interessante, per andare a trovare il limite su una pista in grande evoluzione.

19.21 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

17.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 20:00 italiane per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.37 Bravissimo Gabriele Minì, che con l’Alpine ha stampato il settimo tempo, facendo meglio di Franco Colapinto. Un lavoro un po’ diverso per Leonardo Fornaroli, che con la McLaren ha concluso in undicesima posizione.

17.36 McLaren, come detto, bene anche sui long run. Per quanto riguarda Antonelli, un time-attack condizionato da un errore in curva-1. Per questo, il bolognese ha ottenuto il miglior tempo con le soft usurate. Hamilton, in tutto questo, ha badato maggiormente alla ricerca del set-up per la gara.

17.34 McLaren molto convincente con Lando Norris in questa FP1. Il campione del mondo uscente ha stampato il miglior tempo di 1’11″717, precedendo Kimi Antonelli di 0″082, Max Verstappen di 0″236, Lewis Hamilton di 0″324 e George Russell di 0″386.

17.32 Di seguito l’ordine dei tempi definitivo nella FP1:

1 Lando Norris McLaren 1:11.717 5

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.082 6

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.236 4

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.324 4

5 George Russell Mercedes +0.386 4

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.439 6

7 Gabriele Mini Alpine +0.852 4

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.897 7

9 Franco Colapinto Alpine +0.937 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.998 5

11 Leonardo Fornaroli McLaren +1.116 9

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.120 4

13 Fernando Alonso Aston Martin +1.300 5

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.321 4

15 Valtteri Bottas Cadillac +1.654 3

16 Alexander Albon Williams — 4

17 Luke Browning Williams +1.874 3

18 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.979 5

19 Lance Stroll Aston Martin +2.043 4

20 Colton Herta Cadillac +2.558 4

21 Dino Beganovic Ferrari +2.640 3

22 Freddie Slater Audi +3.249 1

BANDIERA A SCACCHI!!!

17.30 Norris super sul passo gara gara in 1’14″9, mentre Antonelli in 1’15″2 con le soft ora, a testimoniare che Lando va veramente forte.

17.28 Russell, in questo momento in quinta posizione, ha commesso un errore nella percorrenza della “S” di Senna. In tutto questo Antonelli prosegue nel suo lavoro di messa a punto.

17.27 Verstappen ed Hamilton sono in modalità passo gara con le soft, girando sull’1’16 basso. Stesso discorso per Antonelli, che però girà con le gomme medie. Max si lamenta del volante via radio.

17.25 Segnalato a Beganovic, un problema sulla sua Ferrari. Il pilota non ha potuto terminare il suo giro.

17.24 Norris sta girando con un passo gara incredibile in 1’14”, anche se è davalutare la benzina nel serbatoio. Mercedes, Ferrari e Red Bull con Verstappen girano sull’1’16”.

17.22 Fornaroli conclude in quattordicesima posizione a 1″551 dal compagno di squadra.

17.21 Da sottolineare ora che Minì, con l’Alpine, ha ottenuto il settimo tempo a 0″852, migliore di Colapinto!

17.20 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando Norris McLaren 1:11.717 5

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.082 5

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.236 3

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.324 4

5 George Russell Mercedes +0.386 4

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.516 5

7 Gabriele Mini Alpine +0.852 4

8 Gabriel Bortoleto Audi +0.897 6

9 Franco Colapinto Alpine +0.937 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.998 4

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.120 4

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.300 4

13 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.321 3

14 Valtteri Bottas Cadillac +1.654 3

15 Alexander Albon Williams — 4

16 Luke Browning Williams +1.874 3

17 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.979 4

18 Leonardo Fornaroli McLaren +2.039 8

19 Lance Stroll Aston Martin +2.043 3

20 Colton Herta Cadillac +2.558 3

21 Dino Beganovic Ferrari +2.640 2

22 Freddie Slater Audi +3.249 1

17.18 Antonelli in pista ora con le medie, per fare una simulazione sul passo gara. Possibile che un po’ tutti ora faranno prove con tanta benzina nel serbatoio. Kimi stampa con le medie il crono di 1’15″881.

17.16 Lewis Hamilton è tornato in pista con le gomme soft, mentre 16° Camara che ha commmesso ora un errore nella S Senna.

17.15 Hadjar fatica con l’altra Red Bull ed è sesto a 0″516 da Norris.

17.14 Da sottolineare che Antonelli ha ottenuto il suo miglior tempo con gomme usate, dopo un errore in curva-1. McLaren che si è presentata con una vettura nell’ottica 2027, relativamente ad alcune soluzioni aerodinamiche.

17.12 Arriva Norris, che qui si presenta con una macchina rinnovata, e stampa 1’11″717 a precedere di 82 millesimi Antonelli.

17.10 Antonelli dunque svetta con la sua Mercedes. Freccia d’argento molto performante nel t-1 e nel t-3, mentre Verstappen è stato il migliore nel t-2.

17.08 Hamilton con la Ferrari stampa il terzo tempo a 0″242, precedendo Russell di 0″304.

17.06 Antonelli si rilancia e, pur con la gomma anteriore destra un po’ spiattellata, si porta davanti a tutti in 1’11″799 a precedere di 0″154 Verstappen. Arriva Hamilton.

17.05 Bortoleto con l’Audi stampa il secondo tempo a 0″661 con le gomme soft. Russell si lancia con le gomme soft.

17.04 Antonelli va lungo in curva-1 nel suo primo tentativo di lancio con le soft.

17.03 Albon stampa con le soft il settimo tempo a 1″558. Antonelli si lancia con le soft.

17.01 Verstappen ha provato a rilanciarsi, ma non migliora il suo tempo con gomme soft usate. Ora attendiamo la risposta degli altri. Da considerare Colapinto, con l’Alpine, che ha ottenuto il terzo tempo a 1″187 da Max con gomme soft.

17.00 Verstappen ha voluto gettare la maschera con le gomme soft, stampando un super giro da 1’11″953 con le soft. Lo inseguono Antonelli a 0″824 (gomme medie) ed Hamilton (gomme dure) a 1″293.

16.59 Antonelli è rientrato ai box, in seconda posizione 0″824, Russell invece con l’altra Mercedes è a 1″529 da Max, girando con gomme medie.

16.58 Verstappen risponde e fa impressione con le soft. L’olandese i porta in vetta in 1’11″953 con le soft, il primo a scendere sotto l’1’12”, rifilando 824 millesimi a Antonelli, che ha però girato con gomme medie.

16.56 Macchina nervosa per Norris, che chiude col quarto tempo a 0″643, mentre Beganovic con l’altra Ferrari è 12° a 1″590.

16.55 Si lancia Fornaroli con la McLaren. Il pilota lombardo, terzo del team di Woking, ha stampato ora l’undicesimo tempo a 1″551. Antonelli spinge e migliora di 12 millesimi il proprio riferimento.

16.54 Hamilton migliora, ma è sempre a terzo a 0″456. Un Lewis che ha perso tanto nel t-2, con le hard.

16.53 Antonelli si porta davanti a tutti con le gomme medie in 1’12″789 a precedere di 0″170 Verstappen. Terzo Hamilton a 0″509, mentre Minì con l’Alpine ottiene 19° tempo a 2″667.

16.51 Si lancia Minì con l’Alpine (gomme medie). In pista anche Antonelli con gomme medie.

16.50 Il cronometro non è stato bloccato, per cui rimangono 40′ al termine della FP1.

16.49 SI RICOMINCIA! Riprende l’attività in pista a Interlagos.

16.48 I commissari stanno lavorando per procedere al trasporto dell’Audi di Slater ai box. In tutto questo, si riprende tra 1′.

16.47 Di seguito l’ordine della classifica attuale:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12.959 1

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.085 2

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.339 1

4 Lando Norris McLaren +0.461 2

5 George Russell Mercedes +0.658 1

6 Gabriel Bortoleto Audi +0.679 2

7 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.812 2

8 Liam Lawson Racing Bulls +1.145 2

9 Alexander Albon Williams +1.300 1

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.313 1

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.707 1

12 Franco Colapinto Alpine +1.873 1

13 Freddie Slater Audi — 1

14 Lance Stroll Aston Martin +2.016 1

15 Valtteri Bottas Cadillac +2.182 1

16 Colton Herta Cadillac +3.107 1

17 Rafael Câmara Haas F1 Team +3.164 1

18 Dino Beganovic Ferrari +15.381 1

19 Fernando Alonso Aston Martin +18.445 2

20 Gabriele Mini Alpine — 2

21 Leonardo Fornaroli McLaren — 4

22 Luke Browning Williams — 1

16.45 In questo momento Slater può uscire dall’abitacolo dell’Audi e i commissari si stanno attivando per trasportare la monoposto ai box.

16.44 Slater deve attendere a scendere dalla monoposto, per fare in modo che i commissari possano intervenire per spostare dalla traiettoria l’Audi.

16.43 BANDIERA ROSSA! Problemi per Slater (Audi). Il cronometro comunque scorre.

16.42 Bandiere gialle perché Slater con l’Audi, tra i rookie, è fermo in pista. Macchina che si è spenta e ci potrebbe essere la bandiera rossa.

16.41 Differenza a parità di gomme tra Antonelli e Russell è di sei decimi.

16.39 Verstappen migliora il suo tempo e si porta davanti a tutti in 1’12″959 con le dure a precedere di 0″085 Antonelli e di 0″339 Hamilton (gomme hard). Russell è quinto a 0″658.

16.37 Lewis Hamilton spinge e si porta in vetta in 1’13″298 a precedere di 0″043 Verstappen.

16.37 Russell, con l’altra Mercedes, è sesto a 0″923 da Verstappen.

16.36 Verstappen si porta davanti a tutti in 1’13″341 a precedere di 0″301 Antonelli e di 0″320 Norris. Verstappen in pista con le dure, come Lando, mentre Kimi con le medie. Settimo Hamilton con le dure a 1″103.

16.35 Arrivano i primi tempi con Lando Norris a svettare in 1’13″661 a precedere di 0″321 Bortoleto. Medie e hard le scelte delle mescole.

16.34 Intanto Beganovic ha rischiato di tamponare una Haas nel t-3. In pista anche Kimi Antonelli col suo casco dedicato a Senna.

16.33 Nuova sessione con tanti rookie, tra cui Fornaroli con la McLaren e Minì con l’Alpine.

16.32 Pista con asfalto nuovo in alcune zone, le gomme quindi potranno trovarsi su differenti tipologie di asfalto. Non sarà semplice trovare il set-up.

16.31 Al posto di Leclerc, ci sarà Beganovic vista la nascita della primogenita del monegasco nel Principato e per la sua Alexandra.

16.30 VIA ALLA FP1!!!

16.28 L’arretramento di Russell complica i piani immediati della Mercedes, ma la scuderia punta sulla solidità della vettura e sullo stato di grazia del neo-campione del mondo Antonelli per blindare definitivamente il titolo Costruttori proprio in questo fine settimana brasiliano.

16.26 Sarà, quindi, una sessione interessante per capire gli equilibri. Osservato speciale sarà anche Rafa Camara, a bordo della Haas, che farà il proprio debutto in F1, in una stagione che lo vede svettare in F2.

16.24 Stando a quanto riportato da Sky Sport, anche la Ferrari potrebbe andare in penalità. Lewis Hamilton potrebbe fare questo, mentre per Las Vegas dovrebbe essere il turno di Leclerc. Non resta che attendere.

16.21 In tutto questo, George Russell dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza della gara domenicale. La scuderia Mercedes ha optato per una sostituzione programmata del motore endotermico (ICE) sulla monoposto del pilota britannico. Un altro weekend in salita per lui.

16.19 Mentre il box Ferrari è una polveriera per la faida tra Hamilton e Leclerc, il box Mercedes si gode il suo nuovo re, pronto a sfrecciare sulla pista di Ayrton con i colori della leggenda.

16.16 Antonelli ha avuto l’opportunità unica di visitare la residenza privata di Senna e di vedere da vicino alcuni dei suoi cimeli più importanti, tra cui le storiche monoposto. Nel paddock di Interlagos ha raccontato l’emozione provata nel trovarsi a stretto contatto con la storia del suo mito: “Sulla sua Lotus ho capito che…“, descrivendo l’esperienza come un momento quasi mistico che lo guiderà durante questo fine settimana sulla pista di Interlagos.

16.13 “Significa moltissimo per me, è il tributo al mio idolo ed è uno dei caschi più belli che abbia mai realizzato. Spero davvero che piaccia a tutti“, ha dichiarato Antonelli.

16.10 Per celebrare la sua prima uscita da Campione del Mondo, Antonelli ha deciso di rendere omaggio al suo idolo di sempre, Ayrton Senna, con un casco speciale fortemente voluto, sentito e partecipato.

16.07 In tutto questo, Antonelli si presenta a San Paolo con la determinazione di chi vuole continuare a vincere, soprattutto per aiutare la Mercedes AMG F1 a blindare aritmeticamente il titolo Costruttori, in un weekend che per lui ha un valore emotivo e storico gigantesco.

16.05 Ferrari, quindi, dovrà spegnere i bollenti spiriti in vista di questo fine settimana, per fare in modo che i due piloti lavorino per massimizzare la prestazione, in funzione della scuderia di Maranello.

16.02 Con il Gran Premio del Brasile alle porte, il Team Principal Frédéric Vasseur, stando a quanto riportato da The Race, ha programmato un vertice d’urgenza faccia a faccia a San Paolo per costringere i due piloti a confrontarsi prima di scendere nuovamente in pista. Hamilton ha confermato che la discussione avverrà, ammettendo di avere ancora il dente avvelenato.

16.00 “È un problema di mentalità. Sembra che il suo approccio sia: o vinco io o non vince nessuno. È frustrante, è difficile accettare che il tuo compagno lavori attivamente contro di te“, ha dichiarato in conferenza stampa a Città del Messico, Lewis Hamilton.

15.58 In questo contesto, la Ferrari vuole ambire al successo di tappa, anche per rafforzare la propria seconda posizione nel Mondiale costruttori. Certo, bisognerà gestire decisamente meglio gli affari in pista tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, visto quanto è accaduto in terra messicana. Un Leclerc che quest’oggi non ci sarà nella FP1, vista la nascita di sua figlia (Bianca). Per questa ragione, al posto del monegasco, alla guida della Rossa ci sarà Dino Beganovic.

15.55 Un cammino entusiasmante che ha permesso a Kimi di conquistare l’iride a un’età (20 anni) talmente precoce, da stabilire un nuovo primato da questo punto di vista, strappando il record a un certo Sebastian Vettel. Ora in Brasile, nella patria dell’idolo Ayrton Senna, c’è la possibilità di competere a cuor leggero e quindi non avere remore particolari.

15.53 Si è reduci dal fine settimana di Città del Messico dove Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo. Un successo inimmaginabile all’inizio di questa stagione, ma sempre più credibile grazie allo straordinario percorso del giovane pilota bolognese della Mercedes.

15.50 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la quadra in termini d’assetto.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos, team e piloti lavoreranno alacremente per trovare la quadra in termini d’assetto.

Si è reduci dal fine settimana di Città del Messico dove Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo. Un successo inimmaginabile all’inizio di questa stagione, ma sempre più credibile grazie allo straordinario percorso del giovane pilota bolognese della Mercedes.

Un cammino entusiasmante che ha permesso a Kimi di conquistare l’iride a un’età (20 anni) talmente precoce, da stabilire un nuovo primato da questo punto di vista, strappando il record a un certo Sebastian Vettel. Ora in Brasile, nella patria dell’idolo Ayrton Senna, c’è la possibilità di competere a cuor leggero e quindi non avere remore particolari.

In questo contesto, la Ferrari vuole ambire al successo di tappa, anche per rafforzare la propria seconda posizione nel Mondiale costruttori. Certo, bisognerà gestire decisamente meglio gli affari in pista tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, visto quanto è accaduto in terra messicana. Un Leclerc che quest’oggi non ci sarà nella FP1, vista la nascita di sua figlia (Bianca). Per questa ragione, al posto del monegasco, alla guida della Rossa ci sarà Dino Beganovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con le prove libere 1 alle 16:30 italiane, mentre alle 20:00 è prevista la FP2. Non resta che mettersi comodi e godersi lo show. Buon divertimento!