F1 su TV8, GP Brasile 2026: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

A San Paolo nella giornata di domani, sabato 7 novembre, si terranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche del GP del Brasile, tappa numero 20 (su 23) del Mondiale 2026 di F1: il fine settimana sudamericano proseguirà con l’assegnazione della pole position.

Alle ore 15.30 italiane il programma sarà aperto dalla terza sessione di prove libere, della durata di 60 minuti, mentre a seguire, dalle ore 19.00 italiane, si disputeranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara lunga di domenica.

Le qualifiche di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in differita in tv in chiaro alle ore 21.25 su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2026

Sabato 7 novembre

15.30 F1, GP Brasile: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW

19.00 F1, GP Brasile: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 21.25 differita TV8 HD e tv8.it

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (solo qualifiche), 21.25 differita in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 21.25 differita gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Sabato 7 novembre

21.25 F1, GP Brasile: qualifiche – Differita su TV8 HD, tv8.it