Luna Rossa ha ricevuto il prestigioso premio di Team of The Year nell’ambito dei World Sailing Awards, i riconoscimenti di fine stagione assegnati dalla Federazione Internazionale della vela. La consegna ha avuto luogo a Qingdao (Cina) nell’ambito dell’annuale conferenza, che si sta svolgendo nella località asiatica in chiusura di questa intensa stagione.

Il sodalizio italiano ha meritato il trofeo di miglior squadra del mondo grazie alle due vittorie conseguite nelle regate preliminari della America’s Cup: i sigilli conseguiti a Cagliari e Napoli sono valsi il titolo all’equipaggio di Max Sirena, nella categoria che premia la formazione che incarna i valori sportivi dell’integrità, dell’ambizione, della tenacia e dell’intraprendenza.

Si tratta del secondo Team of the Year della storia per l’Italia dopo la perla di Ruggero Tita e Caterina Banti nel 2024 (dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel Nacra 17 alle Olimpiadi per la seconda volta di fila). Ricordiamo che Maria Giubilei è stata premiata come miglior velista dell’anno (sul fronte femminile), a coronare una grande giornata per l’intero movimento tricolore.

Luna Rossa tornerà in acqua a Napoli nel 2027, con un grande obiettivo: conquistare la America’s Cup. Peter Burling e compagni saranno impegnati nella Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che determinerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo.