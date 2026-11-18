Un dominio tecnico e mentale che lascia pochissimo spazio alle repliche, incrinato soltanto da un’apprensione nel finale. Carlos Alcaraz batte Daniil Medvedev con un netto 6-2, 6-4 (in 69′ di gioco) nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl delle ATP Finals 2026 e ipoteca il pass per le semifinali, pur non chiudendo il discorso.

Lo spagnolo sarà qualificato al 100% in caso di sconfitta di Flavio Cobolli stasera e anche se Frances Tiafoe, l’avversario dell’azzurro, dovesse conquistare almeno un set. Per Carlitos si tratta dell’undicesimo successo consecutivo nel circuito e del secondo in fila nel girone.

L’equilibrio dura il tempo di quattro game. Sul 2-2 del primo set Alcaraz alza di colpo i giri in risposta, approfitta di un doppio fallo del russo sul 15-15 e firma il break che spacca in due la partita. Da lì in avanti è un monologo: una serie di sette giochi consecutivi gli vale la chiusura del primo parziale sul 6-2 e il immediato allungo sul 2-0 nel secondo.

Medvedev si aggrappa al match con la prima di servizio, ma nello scambio prolungato fatica e sulla seconda palla paga una resa insufficiente: appena il 41% dei punti, contro l’80% dell’avversario. Alcaraz, al contrario, viaggia sul velluto nei propri turni di battuta, non concede nemmeno una palla break e ne converte tre delle quattro avute a disposizione.

L’unico momento di tensione arriva sul 4-3 del secondo set, quando il murciano avverte un fastidio alla coscia sinistra e chiede il medical time-out. Al rientro, però, non mostra alcun cedimento: gestisce con lucidità e autorità gli ultimi due turni di servizio e chiude la pratica sul 6-4. Una prestazione maiuscola, che avvicina lo spagnolo alla fase a eliminazione diretta, in attesa di capire l’entità del risentimento muscolare in vista dell’ultimo impegno del round robin.