Un contezioso legale tra Ben Ainslie, a capo di GB1 (ex Athena Racing, il sodalizio in predicato di partecipare alla America’s Cup 2027), e Jim Ratcliffe (miliardario patron di INEOS) ha seriamente rischiato di compromettere la presenza della compagine britannica nelle acque di Napoli il prossimo anno. L’oggetto del contendere riguardava la proprietà dell’AC75, ovvero lo scafo da impiegare nella competizione sportiva più antica del mondo e che era costato un investimento da 180 milioni di sterline.

Il rischio di non vedere i britannici durante la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà la squadra che affronterà Team New Zealand per la conquista della Coppa America, è stato scongiurato da Andrew Baker, giudice dell’Alta Corte inglese, il quale ha fissato il processo principale a gennaio 2028, dunque dopo la conclusione della massima competizione velica.

Un portavoce di Ineos ha confermato che è stato raggiunto un accordo e dunque Ben Ainslie potrà essere della partita nel capoluogo campano, anche grazie al supporto economico ricevuto da Peter Dubens, miliardario a capo di Oakley Capital, il quale ha acquisito la quota di maggioranza del team del pluri Campione Olimpico.