Luna Rossa, Max Sirena: “Lavoreremo sullo sviluppo fino all’ultimo. La decisione sull’equipaggio non arriverà presto”

Domenica scorsa Luna Rossa ha esaurito il blocco di allenamenti di ottobre a Cagliari, scendendo in acqua per la ventottesima delle 49 giornate concesse fino al 14 gennaio 2027. Il Challenger italiano ha alternato la messa a punto della barca in navigazione in linea retta all’allenamento in regata, salpando alle 9.50 del mattino con vento irregolare e cielo nuvoloso per poi terminare la sessione poco prima delle 15.00 con il vento che soffiava a 17-19 nodi. L’imbarcazione verrà adesso sabbiata e riverniciata, dopo 28 giorni intensi di allenamenti che hanno lasciato “Silver Bullet” con un aspetto abbastanza logoro in alcuni punti. Intervistato dal team Recon, Max Sirena ha fatto il punto della situazione in attesa dei prossimi step da affrontare nel percorso di preparazione verso la 38ma Coppa America.

“Sono concentrato su di noi. Abbiamo già troppo da fare. Non vogliamo distrazioni. Non voglio farmi distrarre dagli altri. So che ci sono alcuni team che stanno navigando a Napoli. Ci saremo anche noi nei prossimi due mesi. Quindi, penso che siamo tutti piuttosto impegnati con i nostri rispettivi programmi, che non vuol dire solo navigare. Ora tutti, chi prima chi dopo, inizieranno a costruire i nuovi componenti. Quindi vedremo“, dichiara il CEO di Luna Rossa.

“Penso che tutti lavoreranno al massimo sullo sviluppo fino all’ultimo momento e continueranno anche durante le regate. Quindi credo sia troppo presto per esprimere qualsiasi commento su quello che fanno gli altri. Penso che dobbiamo assicurarci, prima di tutto, di lavorare bene da parte nostra, e poi vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Ora ricominceremo a navigare con i giovani e le donne (sull’AC40, ndr). Ci sono alcuni nuovi nomi che si presenteranno per fare una prova, sia donne che ragazzi; non vediamo l’ora di averli in acqua e vedere come se la caveranno. Nel frattempo, lavoreremo sull’AC75 per tornare in acqua prima di Natale“, aggiunge Sirena.

Sulla selezione finale dell’equipaggio che gareggerà nella Louis Vuitton Cup dopo le soluzioni provate nelle regate preliminari di Cagliari e Napoli: “Non credo che prenderemo una decisione molto presto. Penso che abbiamo il privilegio di avere tanti bravi velisti nel team, tra i giovani, le donne e i senior. E vogliamo prendere la decisione giusta al momento giusto per il programma nel complesso. Quindi è un processo ancora in corso, e vogliamo assicurarci di scegliere la persona migliore per un determinato ruolo, il che non significa necessariamente che sarà il velista migliore. Vogliamo davvero concentrarci su ciò che è meglio per la barca e per il team“.