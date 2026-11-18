Maria Giubilei è stata incoronata miglior velista del mondo! La fuoriclasse italiana ha ricevuto il Rolex World Sailor of the Year (per il settore femminile), il premio indetto dalla Federazione Internazionale e assegnato nella giornata odierna a Qingdao (Cina) nell’ambito dell’annuale conferenza e dei World Sailing Award. Si tratta del massimo riconoscimento per un’atleta e certifica l’eccellenza dei risultati conseguiti dalla nostra portacolori nel corso di questa stagione.

La 27enne laziale ha prevalso nei confronti di altre quatto finaliste di primissimo piano: la francese Lauriane Nolot, la statunitense Charlotte Rose, le spagnole Paula Barcelò e Maria Cantero. La Campionessa del Mondo di Nacra 17 (insieme a Gianluigi Ugolini) festeggia in chiusura di un’annata agonistica in cui, oltre al titolo iridato e al sigillo nella sempre prestigiosa Semaine Olympique Française, ha vinto anche la regata preliminare di America’s Cup a bordo di Luna Rossa in quel di Napoli.

In precedenza, soltanto quattro italiani aveva vinto il World Sailor of the Year: Alessandra Sensini nel 2008, Marco Gradoni nel 2019, Ruggero Tita e Caterina Banti nel 2022. Dalle prime dichiarazioni rilasciate da Maria Giubilei emerge grande soddisfazione: “Sono senza parole, sinceramente è difficile trovare quelle giuste per esprimere quanto sono felice e grata a tutti quanti, in primis la Federazione, che mi permette di fare tutto collaborando con Luna Rossa e l’Aeronautica Militare. È davvero incredibile, è stato un anno magnifico. Grazie a tutti e grazie a Gigi, che mi supporta sempre“.