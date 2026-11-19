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Lorenzo Simonelli riparte con un obiettivo: i Mondiali di atletica di Pechino. Il primatista italiano dei 60 e 110 metri ostacoli è l’ospite del giovedì di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese su OA Sport TV.
Il 2026 del 24enne romano è passato dalla finale dei Mondiali indoor di Toruń a un intervento chirurgico in piena estate. Il peggioramento del morbo di Haglund gli ha impedito di partecipare agli Europei di Birmingham, dove avrebbe difeso il titolo conquistato a Roma nel 2024.
La riabilitazione procede bene, ma Simonelli salterà la stagione indoor. A Sprint Zone ripercorriamo i momenti chiave di un anno difficile e guardiamo alla prossima stagione all’aperto, con Pechino nel mirino.
Guarda la puntata e dicci nei commenti: che cosa ti aspetti dal ritorno di Simonelli sui 110 ostacoli?
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