Jacopo Larizza è ospite di Volley Night! Nella nuova puntata, Paolo Cozzi, Enrico Spada e Luciano de Gregorio intervistano il centrale della Tinet Prata di Pordenone.

🔙 Un veterano a soli 28 anni. Larizza conosce già bene la SuperLega: ha giocato a Civitanova, Taranto, Milano e Monza vincendo uno scudetto con la Lube. Quest’anno è una stagione speciale per lui: in Friuli cerca la consacrazione definitiva, con una società ambiziosa al primo anno nella massima serie.

🎬 Dietro le quinte della Tinet Prata. Larizza ci racconta da dentro la grande novità di questa stagione: i sogni, le ambizioni e gli obiettivi del club friulano.

L’inizio di campionato. Nelle prime giornate Prata ha stupito tutti con una bella pallavolo, guidata da coach Simone Di Tommaso. Larizza ci spiega il segreto di questo avvio.

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