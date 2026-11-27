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LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI SCI DI FONDO DALLE 13.00

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica classica con partenza a intervalli, la gara che a Ruka, in Finlandia, apre la Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo. La prima concorrente scatterà alle 10.30 italiane di venerdì 27 novembre. Frida Karlsson cerca il terzo successo consecutivo su questa pista, mentre l’Italia si affida a Caterina Ganz, vincitrice sulla stessa distanza a Muonio, e ritrova Maria Gismondi dopo un inverno condizionato dai problemi di salute.

La stagione si apre dopo il ritiro di Jessie Diggins, vincitrice delle ultime tre classifiche generali e quinta un anno fa a Ruka. Il pronostico parte da Frida Karlsson, che nella passata edizione precedette Heidi Weng di 10”5 e Moa Ilar di 18”3. La svedese torna da due ori individuali a Milano Cortina, nello skiathlon e nella 10 km a tecnica libera. Ilar, seconda dietro Diggins sia nella generale sia nella classifica distance, ha già dimostrato di potersi giocare il podio su queste salite. Completa il terzetto Ebba Andersson, quarta un anno fa e vincitrice qui nel 2022 e nel 2023. La Svezia deve rinunciare a Jonna Sundling, quarta nella scorsa generale e fermata da un raffreddore.

La rivale più accreditata delle svedesi è Heidi Weng, quinta nella generale e terza nella classifica delle distanze lo scorso inverno. La Norvegia schiera anche Kristin Austgulen Fosnæs, sesta dodici mesi fa, e perde Astrid Øyre Slind, alle prese con un infortunio al tendine d’Achille, e Julie Bjervig Drivenes, fermata da un raffreddore. La Finlandia, dopo il ritiro di Kerttu Niskanen, punta su Johanna Matintalo, vincitrice della 20 km in alternato a Goms, e Jasmi Joensuu, seconda a Muonio. Torna in Coppa del Mondo Natalia Terenteva, vincitrice della generale nel 2021/22 con il cognome Nepryaeva. Sesta a Muonio, gareggerà con lo status di atleta neutrale al pari della sorella Dariya.

Caterina Ganz è il riferimento dell’Italia in questa prova. Venticinquesima a Ruka un anno fa e 24ª nella classifica delle distanze, a Muonio ha battuto Joensuu di un secondo e Matintalo di 8”1. La qualità delle avversarie precedute nel test finlandese rende un piazzamento tra le prime venti un obiettivo alla sua portata. Iris De Martin Pinter, 29ª nel precedente di Ruka e 13ª in classico a Muonio, può migliorare il risultato dello scorso novembre se riuscirà a tenere il ritmo sulle salite nella seconda metà di gara. La sprint di sabato resta l’occasione più favorevole per lei e per Federica Cassol, Nicole Monsorno e Nadine Laurent, tutte convocate per la tappa insieme a Virginia Cena, più a suo agio sulle distanze. Maria Gismondi riparte dal 38° posto di un anno fa su questa pista e dal 17° di Muonio in classico. La laziale ha già mostrato di poter salire molto più in alto a skating, con il sesto posto a Trondheim lo scorso dicembre e il quinto nel test finlandese in tecnica libera. Dopo la toxoplasmosi che ne ha condizionato la stagione olimpica, entrare tra le prime trenta in alternato sarebbe un primo segnale di crescita. La 20 km con partenza in linea di domenica le offrirà poi un confronto nella tecnica in cui ha ottenuto i risultati migliori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica classica con partenza a intervalli, la gara che a Ruka, in Finlandia, apre la Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.30. Buon divertimento!