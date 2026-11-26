La XLVI edizione della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha un unico tema, rispetto al quale sono subordinati tutti gli altri. Il fortissimo argomento del 2026-27 è rappresentato dalla rincorsa della Svezia alla prima Sfera di cristallo della sua storia. Potrà sembrare incredibile, ma la nazione Tre Kronor non ha ancora primeggiato nella classifica generale del settore riservato alle donne!

Gli uomini svedesi hanno dettato legge soprattutto negli anni ’80 e all’inizio del XXI secolo, conquistando per nove volte la Coppa del Mondo maschile. Viceversa, la controparte femminile non ha mai primeggiato. Va detto che, sino a un paio di decenni orsono, la Svezia era quasi inesistente all’altissimo livello del ‘Gentil Sesso’. Qualche exploit abbagliante fra Giochi olimpici (Toini Gustafsson negli anni ’60) e Mondiali (Marie-Helene Östlun negli anni ’80) e poco altro.

Difatti la doppietta nella sprint dei Mondiali di Oberstdorf 2005, firmata da Emilie Öhrstig e Lina Andersson fu inattesa e a modo suo estemporanea. Tuttavia, annunciò l’ascesa del settore “rosa” svedese, fino a quel momento eclissato dai risultati di quello maschile. Oggi i ruoli fra i due sessi si sono invertiti, ma le suddite della Casa Reale Bernadotte non hanno ancora raggiunto l’apice assoluto del massimo circuito.

Una situazione assurda, soprattutto se si pensa al decennio corrente, durante il quale la Svezia è diventata potenza egemone del settore femminile, tramutandosi in un vero e proprio “medaglificio”. Dal 2023 al 2026, fra Giochi Olimpici e Mondiali, le svedesi hanno vinto 15 medaglie d’oro su 18! Eppure, la Sfera di cristallo non è mai stata conseguita. In tal senso, la nemesi si è chiamata Jessica Diggins, troppo costante e troppo interessata alla graduatoria assoluta per lasciare spazio a chi, invece, si focalizzava soprattutto sugli eventi con le medaglie in palio.

Oggi, però, la statunitense è svanita dagli schermi radar. Non certo perché è precipitata, bensì perché è atterrata felicemente nella terra del Buen Retiro. Francamente, se nel 2026-27 la Coppa del Mondo assoluta non dovesse finire in Svezia, si dovrebbe parlare di una dinamica che andrebbe oltre la maledizione. Ci troveremmo di fronte a qualche forza soprannaturale senziente che impedisce il successo.

Va bene che i Mondiali 2027 saranno proprio in Svezia (dunque saranno la priorità del movimento) e il sistema di punteggio dello sci di fondo è semplicemente anti-meritocratico, ma qui parliamo di una squadra che può contare su Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling, Linn Svahn, Maja Dahlqvist e Moa Ilar. Una, dicasi UNA, di questo sestetto dovrà pur emergere, entrando nella storia come la prima svedese di sempre capace di fregiarsi della Sfera di cristallo!

Senza Diggins tra i piedi, sarebbe folle e illogico se, anche a marzo 2027, la Coppa del Mondo assoluta dovesse sfuggire alla nazione Tre Kronor. Vedremo quale piega prenderanno i fatti, nella consapevolezza che qualunque cosa accada, ci si troverà di fronte a un evento da ricordare. O la fine di un’astinenza clamorosa, oppure la prosecuzione di un tabù fattosi ultraterreno.