Si alza il sipario sulla stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci di fondo. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre le nevi finlandesi di Ruka ospiteranno la tappa inaugurale del massimo circuito, appuntamento storico per l’Italia: sarà infatti la prima uscita ufficiale senza Federico Pellegrino in pista.

Dopo aver chiuso la straordinaria carriera agonistica al termine dello scorso inverno, culminata con lo storico bronzo olimpico in staffetta a Milano Cortina 2026, il fuoriclasse valdostano non lascerà però sola la squadra. Pellegrino farà infatti il suo debutto assoluto nelle vesti di membro dello staff tecnico azzurro, guidato dal direttore agonistico Michel Rainer e dal responsabile tecnico Markus Cramer.

Per il trittico scandinavo sono stati convocati 13 atleti (sei uomini e sette donne), reduci dalle ultime gare FIS di preparazione disputate proprio in Finlandia, a Muonio. A raccogliere l’eredità tecnica ed emotiva di “Chicco” nel settore maschile saranno innanzitutto i tre compagni di quel magico bronzo olimpico: Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo. Quest’ultimo si è già mostrato in buona condizione grazie al settimo posto nella 10 km a skating di Muonio, dove Barp ha chiuso quattordicesimo e Graz quindicesimo. Completano il sestetto Simone Mocellini, Simone Daprà e Gabriele Matli.

Al femminile, l’esperienza di Caterina Ganz, che a Olos in un evento FIS si è imposta nella 10 km a tecnica classica. Degna di menzione anche Maria Gismondi, protagonista a Muonio con un brillante quinto posto nella 10 km in tecnica libera. Con lei ci saranno Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena e Nadine Laurent.

L’obiettivo della spedizione azzurra è chiaro: riportare l’Italia sul podio a Ruka, risultato che manca dal novembre 2022, quando fu proprio Pellegrino a conquistare il terzo posto nell’inseguimento. Il programma del weekend prevede una 10 km individuale in tecnica classica venerdì 27, una sprint, sempre in classico, sabato 28 e la chiusura domenica 29 con la mass start a skating.