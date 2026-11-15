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LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca risposte, Saccardi per stupire
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom maschile in programma a Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00 italiane, ci saranno 86 atleti da 23 Paesi. Seconda manche alle ore 13.00 italiane.
In casa Italia saranno sette gli azzurri al via della gara odierna sugli 86 partenti della prima run: Alex Vinatzer scatterà con il pettorale numero 17, Tommaso Saccardi con il 39, Edoardo Saracco con il 42, Matteo Canins con il 49, Tobias Kastlunger con il 51, Corrado Barbera con il 67 e Matteo Bendotti con il 78.
Si tratta del primo slalom stagionale, che definirà anche la prima classifica di specialità: in casa Italia si punta tutto o quasi su Alex Vinatzer, unico azzurro presente nel terzo gruppo di merito, che proverà a guadagnare i punti necessari per salire in seconda fascia ed avere un pettorale tra l’8 ed il 15 nel prossimo slalom di Gurgl.
In classifica generale di Coppa del Mondo, dopo il gigante inaugurale di Soelden, comanda il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 100 punti, davanti allo svizzero Loic Meillard, secondo a quota 80. Alle loro spalle, tra gli altri atleti presenti oggi a Levi, quello meglio piazzato è proprio Alex Vinatzer, settimo a quota 36.
Lo slalom maschile in programma a Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.00 italiane con la prima manche (seconda run dalle ore 13.00 italiane): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.40, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!