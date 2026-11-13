Sci alpino, Della Mea: “Ho ritrovato buone sensazioni”; Rossetti: “Lo stop forzato mi ha dato nuovi stimoli”

Giornata di vigilia a Levi in vista del primo slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, che arriva tre settimane dopo il gigante inaugurale di Soelden. Sulle nevi finlandesi della Levi Black saranno nove le azzurre in gara: Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Emilia Mondinelli, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani e Beatrice Sola.

Luca Agazzi, nuovo responsabile delle prove tecniche, ha fatto il punto della situazione tramite il sito della FISI verso il primo appuntamento della stagione tra i pali stretti: “Nell’ultimo periodo ci siamo allenati bene in Val Senales, poi a Levi abbiamo trovato inizialmente poca neve, in questi giorni le temperature si sono abbassate e le condizioni generali sono migliorate. Le ragazze hanno lavorato bene, conosciamo bene questa pista, fatta di due tratti piani all’inizio e alla fine e un muro impegnativo nel mezzo, certamente qualcuna si troverà meglio di altre ma tutte sono intenzionate comunque a lottare dalla prima all’ultima porta“.

Della Mea è l’italiana meglio piazzata nella WCSL di specialità e proverà ad attaccare la top10 in Finlandia: “È arrivato il freddo e i cannoni hanno sparato tanta neve, noi ci siamo allenate in Val Senales dove ho ritrovato buone sensazioni e una buona condizione fisica, sono felice di ripartire anche in slalom dopo l’esordio nel gigante di Soelden“.

Rossetti torna in gara un anno dopo il grave infortunio al ginocchio che l’ha costretta a saltare la stagione olimpica di Milano Cortina: “È stata dura rimanere ferma per un infortunio proprio nella stagione delle Olimpiadi in Italia, ci ho messo un po’ di tempo a superare quel momento. Adesso guardo avanti, il forzato stop mi ha dato ulteriore stimolo e voglia di crescere, l’obiettivo gara dopo gara sarà quello di riprendere dallo stesso punto in cui mi sono fermata l’anno scorso, stavo andando bene come non mai“.

Obiettivo seconda manche e zona punti per Valleriani: “Abbiamo seguito un programma di preparazione lineare durante l’estate, non ho avuto intoppi fortunatamente. Sugli sci c’è stato un lavoro in progressione, ho notato netti miglioramenti a livello tecnico, il focus è crescere sia in slalom che in gigante, credo di essere leggermente più avanti fra i pali stretti. Riparto da una buona base di partenza, l’obiettivo sarà quello di trasferire la sciata in allenamento anche in gara“.