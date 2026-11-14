Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026-2027: Aicher e Colturi in testa a pari merito

Emma Aicher e Lara Colturi svettano in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. La tedesca e l’albanese condividono la vetta della graduatoria con 160 punti all’attivo dopo due gare: la teutonica ha vinto l’odierno slalom di Levi dopo aver conseguito la terza piazza nel gigante di Soelden, mentre la figlia di Daniela Ceccarelli ha conquistato due secondi posti. A parità di punti, conta il maggior numero di successi e dunque Aicher è formalmente davanti a stagione appena incominciata.

Le due battistrada possono fare affidamento su un margine di 60 lunghezze nei confronti della statunitense Paula Moltzan, mentre la migliore italiana è Asja Zenere, ottava a quota 45 punti. Il tutto in attesa di vedere all’opera le velociste, attese in gara nelle prossime settimane (i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia e Laura Pirovano).

Quello di Levi era il primo slalom della stagione, chiaramente Emma Aicher guida la classifica di specialità con 100 punti, seguita da Lara Colturi (80) e dall’austriaca Katharina Truppe (60), oggi terza sulle nevi finlandesi. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2026-2027

1. Emma Aicher (Germania) 160

2. Lara Colturi (Albania) 160

3. Paula Moltzan (USA) 100

4. Zrinka Ljutic (Croazia) 74

5. Sara Hector (Svezia) 70

6. Camille Rast (Svizzera) 64

7. Katharina Truppe (Austria) 60

8. Anna Swenn Larsson (Svezia) 45

8. Asja Zenere (Italia) 45

10. Marion Chevrier (Francia) 40

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2026-2027

1. Emma Aicher (Germania) 100

2. Lara Colturi (Albania) 80

3. Katharina Truppe (Austria) 60

4. Zrinka Ljutic (Croazia) 50

5. Anna Swenn Larsson (Svezia) 45

6. Marion Chevrier (Francia) 40

7. Marie Lamure (Francia) 36

8. Madison Hoffman (Australia) 32

9. Katharina Huber (Austria) 29

10. Wendy Holdener (Svizzera) 26

19. Beatrice Sola (Italia) 12

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2026-2027

1 MOLTZAN Paula USA 100

2 COLTURI Lara ALB 80

3 AICHER Emma GER 60

4 HECTOR Sara SWE 50

5 ZENERE Asja ITA 45

6 RAST Camille SUI 40

7 SHIFFRIN Mikaela USA 36

8 ROBINSON Alice NZL 32

9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 29

9 GRITSCH Franziska AUT 29

18 DELLA MEA Lara ITA 13

29 PAZZAGLIA Alice ITA 2