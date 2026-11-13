Sci alpino, premio speciale per i vincitori a Levi: il riconoscimento per il successo e le cifre in denaro

Dopo l’apertura andata in scena il 24-25 ottobre con i tradizionali giganti di Soelden, la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino tornerà in scena nel weekend del 14-15 novembre con gli slalom di Levi. Sabato toccherà alle donne cimentarsi tra i pali stretti, mentre domenica saranno gli uomini a scendere sulla neve finlandese. Il programma delle prime prove stagionali in questa disciplina prevede la disputa delle prime manche alle ore 10.00, mentre i secondi atti scatteranno alle ore 13.00.

Ricordiamo che l’annata agonistica si era aperta con una novità per gli atleti rispetto alla passata stagione, con una modifica nella distribuzione del montepremi. Gli organizzatori hanno optato per un arrotondamento dell’importo e per distribuire in maniera differente i vari emolumenti per ogni piazzamento che si conseguirà nelle gare durante l’inverno. La vittoria assicurerà 55.000 euro contro i 54.709 del recente passato, verrà abbassato l’assegno per la seconda piazza (da 25.608 a 25.000 euro).

Da annotare un importante aumento per la terza posizione (da 13.968 a 15.000 euro), mentre andranno al ribasso gli ingaggi per il quarto posto (da 10.476 a 10.000 euro) e per la quinta moneta (da 8.148 a 8.000 euro). A Levi, oltre al premio in denaro, ci sarà un ulteriore riconoscimento: ai vincitori, infatti, verranno donate delle renne, che rimarranno poi in loco e che potranno essere visite dai proprietari a loro piacimento. Mikaela Shiffrin ne ha ben nove, ma questa volta non sarà della partita.

MONTEPREMI GARE LEVI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Primo posto: 55.000 euro.

Secondo posto: 25.000 euro.

Terzo posto: 15.000 euro.

Quarto posto: 10.000 euro.

Quinto posto: 8.000 euro.

Sesto posto: 7.000 euro.

Settimo posto: 6.000 euro.

Ottavo posto: 5.000 euro.

Nono posto: 4.000 euro.

Decimo posto: 3.500 euro.

Undicesimo posto: 3.000 euro.

Dodicesimo posto: 2.500 euro.

Tredicesimo posto: 2.200 euro.

Quattordicesimo posto: 2.000 euro.

Quindicesimo posto: 1.900 euro.

Sedicesimo posto: 1.750 euro.

Diciassettesimo posto: 1.600 euro.

Diciottesimo posto: 1.500 euro.

Diciannovesimo posto: 1.450 euro.

Ventesimo posto: 1.400 euro.

Ventunesimo posto: 1.350 euro.

Ventiduesimo posto: 1.300 euro.

Ventitreesimo posto: 1.200 euro.

Ventiquattresimo posto: 1.100 euro.

Venticinquesimo posto: 1.000 euro-.

Ventiseiesimo posto: 950 euro.

Ventisettesimo posto: 900 euro.

Ventottesimo posto: 850 euro.

Ventinovesimo posto: 800 euro.

Trentesimo posto: 750 euro.