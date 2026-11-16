Calcio, l’Italia U21 riprende nel finale i pari età del Belgio nell’amichevole di Livorno

Allo Stadio Armando Picchi di Livorno termina in parità l’amichevole tra le selezioni U21 di calcio di Italia e Belgio, che finisce sul 2-2: continuano gli esperimenti del CT degli azzurrini, Silvio Baldini, in vista degli Europei di categoria del prossimo anno.

Nel primo tempo è l’Italia a passare in vantaggio: al 27′ Cherubini è bravo dopo un batti e ribatti in mischia e con la punta spedisce la palla alle spalle del portiere avversario per l’1-0. Il vantaggio degli azzurrini dura pochi minuti, ed il Belgio trova subito il pari: al 31′ sulla conclusione dalla distanza di Vermant, Mirisola è bravo a deviare in rete, siglando l’1-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Belgio ribalta il punteggio e passa in vantaggio: al 52′ Mbangula lancia Nonge, il quale mette una palla rasoterra per Mirisola, lasciato colpevolmente solo a due passi dalla linea di porta, che deve solo spingere in rete per l’1-2. L’Italia si riversa in avanti per trovare il pareggio e nel finale viene premiata: al minuto 88 Amatucci lancia Ekhator, che viene falciato in area dal portiere avversario. Lo stesso Ekhator va sul dischetto e spiazza l’estremo difensore belga, siglando la rete del definitivo 2-2.