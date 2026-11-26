Delusione cocente e che non si può nascondere per la Germania, uscita sconfitta per 2-1 dalla Gran Bretagna nel proprio quarto di finale della Final 8 di Coppa Davis in corso di svolgimento a Bologna. La formazione teutonica partiva favorita, grazie anche alla presenza del numero 1 del mondo Alexander Zverev, ma è arrivato un pesante ko.

Jan-Lennard Struff ha perso 3-6 6-3 2-6 contro Cameron Norrie, Sacha Zverev ha regolato Arthur Fery 6-3 6-2, quindi nel doppio decisivo Patten e Skupski hanno steso Krawietz e Puetz con un secco 6-2 7-6 che ha consegnato il passaggio del turno ai britannici.

Al termine della giornata è andata in scena la conferenza stampa di Michael Kohlmann, capitano della Germania: “La sfida odierna si componeva di un incontro nel quale c’era un netto favorito e di due incontri che sulla carta erano 50 e 50. Purtroppo abbiamo perso i due incontri equilibrati. Jan-Lennard è partito un po’ nervoso mentre Norrie ha giocato un gran primo set. Ho cercato di parlargli un po’ e nel secondo set Struff ha iniziato a giocare molto meglio riuscendo a trovare un buon ritmo. Ha meritato e nel terzo set ha avuto una grande occasione sul 2-2 0-40. Purtroppo nel tennis è così e sfortunatamente nei giochi seguenti alla battuta non ha messo ben nove prime”.

“Per noi è stato un brutto momento – prosegue – È stato bravissimo Sascha a portarci sull’1-1, giocando in maniera terrificante, da numero 1 del mondo. Però poi abbiamo perso il doppio dove abbiamo giocato contro il numero 1 e il numero 3 della classifica di specialità e ci può stare. Io credevo comunque che ce l’avremmo fatta nel doppio, ma onestamente, loro sono partiti molto forte nei primi game, sin dall’inizio. Entrambe le coppie erano un po’ nervose, poi il loro break e due palle break annullate a noi gli hanno dato un po’ di sicurezza in più e hanno vinto il primo set in scioltezza. Nel secondo set l’incontro è stato molto equilibrato, bravissimi loro a sfruttare il match point. hanno servito con percentuali molto alte, più del 70% sia con la prima che con la seconda e quando fai questi numeri spesso vinci in doppio.”