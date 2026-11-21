Alle ore 5:00 europee di domenica 22 novembre si disputerà la quarta edizione del Gran Premio di Las Vegas di F1. Si ragiona sull’attuale evento, sia chiaro, poiché la conformazione contemporanea nulla ha a che fare con le due disgraziate edizioni disputatesi negli anni ’80 in un altro contesto (il parcheggio del Caesars Palace, che sarebbe avventuroso definire un circuito).

Quali sono i temi forti dell’appuntamento del Nevada. Nonostante Kimi Antonelli e la Mercedes abbiano rispettivamente già conseguito il Mondiale piloti e quello costruttori, c’è ancora tanto sul tavolo da gioco. In primis, la bagarre per il ruolo di “vice-campione”, alle spalle del ventenne italiano, al quale ambiscono Max Verstappen (279), George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) e Lando Norris (246).

In realtà, ciò che conta veramente, è capire chi tra Antonelli e Verstappen marcherà più punti nell’ipotetico Mundialito cominciato dopo la pausa estiva. Da Zandvoort in poi, Kimi ha marcato 171 e Max 170. Cosa cambierebbe nell’economia della stagione 2026 se il nederlandese superasse l’emiliano in un’ipotetica graduatoria che tenga in considerazione solo i risultati successivi alle ferie?

In termini pratici, assolutamente nulla. In termini concettuali, sarebbe il guanto di sfida lanciato da Verstappen nell’ottica del 2027. Oramai da due anni Super Max è costretto a partire a handicap. Nel 2025 ne ha approfittato al meglio Lando Norris, mentre in questo 2026 Antonelli non ha neppure dovuto lottare per conquistare il suo primo titolo iridato. Per l’olandese, chiudere davanti all’italiano in questo Mundialito sarebbe un motivo di prestigio e di orgoglio personale.

A proposito di questi ultimi due concetti, chissà che Lewis Hamilton e Charles Leclerc non continuino a far danni l’uno all’altro. I ferraristi, al di là delle dichiarazioni di facciata, si guardano in cagnesco e stanno lottando per chiudere la stagione più in alto del compagno di box nella classifica generale. Si tratta di una mera questione di prestigio e orgoglio, appunto. I personalismi hanno già portato a rovinare il GP di Casa (Monza) e a sciupare l’occasione di vincere in Messico, dove la SF-26 era la vettura da battere.

Poi ci sarebbe anche il caso del “Salvate il Soldato George”. Russell sta facendo tantissima fatica ed è stato letteralmente annichilito nel confronto diretto con Antonelli. Per lui, non chiudere secondo il Mondiale, sarebbe uno smacco e l’ennesimo durissimo colpo da incassare. Nel suo caso, prestigio e orgoglio personale sono a forte rischio. Ci sono ancora tre gare per salvarli, a cominciare da oggi.