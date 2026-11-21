Domenica 22 novembre andrà in scena il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino del Nevada si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 05:00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Inaugurato nel 2023 e già confermato in calendario fino al 2037, il Las Vegas Strip Circuit è uno dei tracciati più caratteristici del Mondiale. I suoi 6,201 chilometri attraversano alcuni degli scenari più celebri della città, dalle fontane del Bellagio alla Sphere, sviluppandosi lungo un percorso che combina lunghi rettilinei e frenate impegnative. La conformazione della pista favorisce velocità di punta molto elevate, sfruttamento delle scie e numerose opportunità di sorpasso. A rendere la sfida ancora più complessa sarà, come di consueto, il fattore climatico: le basse temperature notturne del deserto del Mojave possono infatti complicare il raggiungimento della corretta finestra di funzionamento degli pneumatici, incidendo sull’aderenza e sulla gestione della gara, soprattutto nelle fasi iniziali e dopo eventuali Safety Car.

La Mercedes, forte dei 652 punti nel Costruttori e dei 390 conquistati da Antonelli nel Piloti, potrà affrontare il weekend con una pressione decisamente ridotta. Per il giovane campione italiano potrebbe inoltre presentarsi l’occasione di sperimentare aggiornamenti alla power unit, anche a costo di incorrere in un’eventuale penalità in griglia e dover affrontare una gara in rimonta.

Tra i principali protagonisti attesi c’è Max Verstappen, secondo in classifica con 279 punti e vincitore dell’edizione 2025. Il tracciato americano, caratterizzato da lunghi rettilinei e importanti opportunità di sorpasso, potrebbe favorire le caratteristiche della Red Bull, consentendo all’olandese di difendere la seconda posizione dagli attacchi di George Russell, terzo a quota 262.

Grande attenzione anche alla McLaren, rilanciata dal successo ottenuto da Lando Norris sotto la pioggia del Brasile, e alla Ferrari. La scuderia di Maranello è chiamata a riscattare il difficile fine settimana di Interlagos, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc determinati a recuperare competitività e soprattutto a difendere il secondo posto nella classifica Costruttori. La Rossa può contare su 510 punti, contro i 415 della Red Bull: un margine importante, ma che non consente di abbassare la guardia in un finale di stagione ancora ricco di spunti agonistici.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

GP LAS VEGAS F1 2026

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 5:00, gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 17:10, gara (50 giri) – Differita tv in chiaro