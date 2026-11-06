F1, scatta il weekend di San Paolo. Dopo il titolo di Antonelli ci attende spettacolo ad Interlagos!

Dopo i fiumi di champagne che sono scorsi a Città del Messico ed i quintali di coriandoli colorati che hanno fatto da cornice perfetta per celebrare lo splendido titolo iridato di Andrea Kimi Antonelli il Mondiale di Formula Uno 2026 non ha la minima intenzione di prendersi una pausa. Si va a concludere la tripletta nel Continente Americano. Dopo Stati Uniti e Messico, infatti, siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di San Paolo ventesimo e quartultimo appuntamento della stagione.

Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido tracciato di Interlagos che regala sempre gare emozionanti, colpi di scena e un meteo che, per un motivo o per un altro, sa sempre metterci lo “zampino”. Dopo i tanti e meritati festeggiamenti per il primo titolo iridato della carriera del giovane talento bolognese, cosa dovremo aspettarci dalla trasferta brasiliana? Kimi Antonelli pagherà un po’ l’euforia di questi giorni, oppure sarà in grado di rimanere ancora concentrato per puntare ad una nuova vittoria in questa annata indimenticabile? Quali saranno i suoi rivali?

Inizieremo a farci un quadro più chiaro a partire dalla giornata odierna dato che saranno in programma le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Interlagos. Per una volta non sarà prevista la Sprint Race a San Paolo, per cui i piloti potranno lavorare con più calma in vista di qualifiche e gara. Quale sarà il programma di giornata? Si inizierà alle ore 16.30 italiane (le ore 12.30 locali) per la FP1, mentre alle ore 20.00 si tornerà in azione per la FP2 che andrà a completare le due ore di lavoro in pista.

Fare un quadro chiaro su una pista simile non sarà semplice. Sicuramente Max Verstappen sarà il grande favorito dopo 3 vittorie nelle ultime 4 gare, ma ovviamente Mercedes, McLaren e soprattutto Ferrari potrebbero dire la loro. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, come si è visto in Messico, hanno una SF-26 che attraversa un buon momento di forma e proveranno a sfruttarla nel migliore dei modi a San Paolo, cercando possibilmente di evitare il rovente duello interno che hanno messo in scena nelle ultime uscite, andando più a combattere tra di loro che contro i rivali.