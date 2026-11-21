CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton, valido per le semifinali dell’ATP Finals di Torino 2026.

Il classe 2003 murciano ha dominato il Gruppo Ivan Lendl, con tre nette vittorie su Frances Tiafoe (6-2, 6-2), Daniil Medvedev (6-2, 6-4) e Flavio Cobolli (6-4, 6-1). Inoltre, il numero 3 del mondo, non ha mai vinto questo trofeo in carriera, con una sola finale all’attivo nel 2025, quando fu battuto da Jannik Sinner. L’unica incognita rimane il problema alla coscia, anche se nella partita contro il romano è sembrato in buone condizioni a livello atletico.

Il ventiquattrenne di Atlanta, invece, ha chiuso al 2° posto il Gruppo Pete Sampras, con le vittorie per 6-2, 3-6, 6-2 su Arthur Fils e per 7-6, 7-5 su Rafael Jodar. Contro il numero 1 del mondo Alexander Zverev lo statunitense non ha avuto scampo, perdendo con lo score di 6-2, 7-6.

I precedenti recitano 4-1 in favore di Alcaraz, con l’ultimo duello vinto dal numero 3 del mondo, nel Masters 1000 di Parigi, per 7-6, 7-5.

L’incontro tra l’iberico e il numero 4 del ranking ATP è in programma sabato 21 novembre, non prima delle ore 14.30, all’Inalpi Arena di Torino. Le danze saranno aperte alle ore 12.00 dalla prima semifinale di doppio, che vedrà opposti Marcelo Arevalo/Mate Pavic a Chris Harrison/Neal Skupski.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Shelton, valida per le semifinali delle ATP Finals di Torino 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!