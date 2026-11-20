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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Flavio Cobolli e lo spagnolo Carlos Alcaraz valido per l’ultimo incontro del round robin delle ATP Finals di Torino. I tennisti non si giocheranno niente che riguardi il torneo, con l’iberico già in semifinale e con il romano già eliminato, ma resta comunque un incontro di livello che vale prestigio, montepremi e punti importanti per il ranking mondiale.

Partecipare a tutti e tre gli incontri del girone porta nelle casse dei tennisti 308mila euro, mentre vincere almeno un’incontra gonfia ancora di più le casse dei giocatori con altri 369mila euro: nonostante niente in palio dal punto di vista della competizione, Alcaraz e Cobolli hanno tutte le ragioni del mondo per darsi filo da torcere, senza dimenticare i punti in palio in classifica che per il romano potrebbero valere la sesta posizione alla fine dell’anno.

Da valutare, nel corso del match, la condizione fisica di Alcaraz che nella giornata di ieri si è sottoposto ad alcuni esami per capire se dovesse fermarsi o meno per via di un problema alla coscia sinistra ma, per fortuna, non sono state riportate lesioni anche se la situazione è da monitorare giorno dopo giorno. Lo spagnolo, probabilmente giocherà tutte le ATP Finals, per poi valutare se varrà la pena di volare a Bologna per le finali di Coppa Davis.

Il match tra Cobolli e Alcaraz sarà il secondo della giornata e il primo a partire dalle 14.00, con il programma che inizierà alle 11.30 con la sfida tra la coppia Harrison/Skupski e Granollers/Zeballos. Potrete seguire l’intera partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!