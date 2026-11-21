George Russell non scherza in questo fine settimana! Il pilota inglese, infatti, ha chiuso nettamente al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit le Mercedes hanno fatto la differenza, specialmente con George Russell che ha rifilato distacchi abissali a tutti i rivali.

Il portacolori del team di Brackley, infatti, ha fatto fermare i cronometri su un ottimo 1:34.041 con un margine di vantaggio di quasi un secondo (+0.911) sul campione del mondo, nonché compagno di scuderia, Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris (McLaren) a 974 millesimi, mettendo però in mostra un passo gara davvero interessante.

Quarta posizione per Charles Leclerc (Ferrari) che, proprio in extremis, riesce a migliorare il suo tempo messo a segno con le gomme medie e con le soft realizza un 1:35.191 a 1.150 dalla vetta. Quinta posizione per l’argentino Franco Colapinto (Alpine) a 1.157, quindi sesta per Max Verstappen (Red Bull) a 1.309. Il pilota quattro volte campione del mondo, assieme a George Russell, si è segnato per un momento davvero peculiare. In fondo al lunghissimo rettilineo della Strip, infatti, sono andati a contatto, nonostante ci trovassimo solamente nella FP3.

Il portacolori del team Mercedes si è portato in scia del rivale e ha provato il sorpasso. L’olandese ha un po’ troppo zigzagato in traiettorie e l’inglese ha provato a superarlo all’interno. Lo ha fatto, però, in maniera troppo vigorosa, tanto da colpire con la propria anteriore destra l’anteriore sinistra del pilota della Red Bull, mandandolo quasi a muro. Super Max non ha mandato giù l’accaduto, ha prontamente ri-sorpassato l’avversario aggiungendo un gestaccio eloquente. Saranno in arrivo sanzioni?

Settima posizione, poi, per il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 1.361 dalla vetta, ottava per Lewis Hamilton (Ferrari) a 1.393, quindi nona per il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.402, mentre completa la top10 l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1.409. 11° il francese Isack Hadjar (Red Bull) a 1.452, 12° Oscar Piastri (McLaren) a 1.763.

A questo punto la giornata nella “Sin City” proseguirà con le qualifiche alle ore 05.00 che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara. Domenica, infine, il Gran Premio di Las Vegas scatterà, a sua volta, alle ore 05.00.