Si chiudono con tre sconfitte le prime ATP Finals della carriera per Flavio Cobolli. Il compito quest’oggi era di quelli veramente ardui, anche perché purtroppo le motivazioni erano minime dopo il doloroso ko contro Tiafoe. Alla fine il romano ha ceduto nettamente a Carlos Alcaraz in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Lo spagnolo, che non è al 100% per un problema muscolare, ha davvero dominato e ha chiuso così da imbattuto la fase a gironi, aspettando poi domani la semifinale con Ben Shelton in un remake della sfida vinta dall’americano agli ultimi US Open.

Purtroppo Cobolli non è davvero mai riuscito ad impensierire lo spagnolo, non avendo mai palle break a sua disposizione ed ottenendo solo il 56% dei punti vinti con la prima rispetto all’84% di Alcaraz. Notevole il divario nel numero dei vincenti, con lo spagnolo che ne ha firmati 29 contro i soli 9 dell’azzurro; mentre sono stati 14 gli errori non forzati contro i 13 dell’italiano.

Neanche quasi il tempo di cominciare che arriva subito il break di Alcaraz, che strappa il servizio all’azzurro nel primo game con un notevole rovescio lungolinea. Cobolli riesce poi a salvare altre due palle break nel settimo e soprattutto nel nono game, restando comunque attaccato al match anche con l’aiuto del pubblico. Alcaraz, però, non concede nulla e chiude sul 6-4.

Il secondo set è un monologo dello spagnolo, con Flavio che stacca fisicamente e mentalmente dal match troppo presto. Dall’altra parte Alcaraz si diverte e regala anche dei colpi decisamente spettacolari. Il break arriva subito nel primo game e poi ne arriva un altro, a zero, nel quinto gioco che fa definitivamente calare il sipario sul match. Nel settimo game altro break a zero e Alcaraz chiude i conti sul 6-1.