Lara Colturi vince lo slalom femminile di Gurgl, regala il primo trionfo in assoluto nella Coppa del Mondo di sci alpino all’Albania, e balza in solitaria in vetta sia alla classifica generale, staccando la teutonica Emma Aicher, che a quella di slalom, detronizzando sempre la tedesca. Ai microfoni di Rai Sport HD tutta l’emozione della vincitrice odierna.

La famiglia di Lara Colturi, figlia dell’olimpionica Daniela Ceccarelli, ha scommesso anni fa su di lei, costruendo un team privato e scegliendo l’Albania: “Di sicuro senza la mia famiglia non sarei qui, ed è un grandissimo supporto, qui c’è qua tutta la mia famiglia, ci sono anche i nonni, quindi con tutto il lavoro che ci abbiamo messo negli ultimi anni adesso sono qua e questo conferma tutto il lavoro che abbiamo fatto, quindi grazie a tutti“.

La vincitrice odierna, però, non pensa alla classifica di Coppa del Mondo: “Il superG in realtà l’ho messo solo per puro divertimento, è una disciplina che io adoro fare e non farò tutti i superG, quindi non è in programma di pensare alla Coppa del Mondo generale, anzi, neanche a quella dello slalom o del gigante. Io arrivo a quel cancelletto e voglio divertirmi e basta, poi quello che arriva lo prendo di sicuro volentieri“.