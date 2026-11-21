Arriva finalmente il giorno della tanto attesa prima affermazione. Lara Colturi si rivela la nuova paladina dell’Albania e conquista il primo successo della storia in Coppa del Mondo per l’aquila a due teste nello slalom di Gurgl (Austria). Lara Della Mea, splendida terza o metà gara, perde terreno e arretra, concludendo in nona posizione.

Lara Colturi centra il suo primo sigillo in Coppa del Mondo dopo nove podi. La sciatrice albanese inizia la gara all’attacco, accumula mezzo secondo di margine a metà tracciato e chiude la sua prova in 1:45.47, controllando nella seconda parte della sua discesa.

Colturi precede un duo scandinavo. La svedese Sara Hector, settima a metà gara, prende il comando delle operazioni fin dalle prime porte, interpreta una prova quasi esemplare e chiude seconda con +0.27. Alle sue spalle la connazionale Anna Swenn Larsson, leader a metà gara, è terza con un distacco di +0.30.

Deve accontentarsi della simbolica medaglia di legno AJ Hurt. L’americana manca il podio per soli nove centesimi e taglia il traguardo al quarto posto con un distacco di +0.39. L’ottima prova di squadra della formazione svedese si completa con Hanna Aronson Elfman, quinta con +0.93.

Camille Rast, al termine di una prima prova chiusa in diciottesima posizione, attacca da par suo, confeziona una manche maiuscola e, pur controllando nel finale, recupera dodici posizioni e termina la gara al sesto posto. La croata Zrinka Ljutic continua il percorso per ritrovare lo smalto che sembrava essere irrimediabilmente smarrito e, con una bella prova, termina settima.

La tedesca Emma Aicher, reduce dal successo di Levi e vogliosa di non sprecare punti importanti, parte bene, accumula il distacco nella parte centrale del tracciato, ma nella parte finale tira a tutta, recupera terreno e chiude la sua prova ottava con un ritardo di +1.05. Lara Della Mea parte bene, entra nel migliore dei modi sul muro, ma nella seconda parte del tracciato non riesce a fare la differenza e chiude in nona posizione con un ritardo di +1.06 dalla vincitrice. La top10 si chiude con il decimo posto colto dalla lettone Dzenifera Germane che accusa +1.11 dalla vincitrice.

La seconda discesa si rivela disastrosa per le altre azzurre. Giulia Valleriani, dopo aver concluso una prima manche positiva in ventitreesima posizione, parte all’attacco, commette un errore nelle prime porte della seconda discesa e chiude la sua prova in anticipo sprecando la possibilità di raccogliere punti preziosi. La imita poco più tardi Emilia Mondinelli che, sedicesima a fine prima manche, s’inclina in maniera eccessiva prima della figura che costa la gara anche a Katharina Truppe ed esce dopo poche porte.

In classifica generale Lara Colturi balza al comando con 260 punti: sin qui è sempre salita sul podio nelle tre gare disputate. Insegue a -68 Aicher, mentre Hector è terza a -110. Chiaramente l’avvento delle gare veloci, in programma da dicembre, potrà fornire un volto diverso a questa graduatoria. Colturi si è presa anche il pettorale rosso della classifica di slalom, dove guida con 180 punti, con Aicher staccata di 48 lunghezze.