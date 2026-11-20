Domani, sabato 21 novembre, la terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 si aprirà a Gurgl con lo svolgimento del secondo slalom femminile della stagione ad una settimana di distanza dalla prima prova tra i rapid gates andata in scena a Levi. L’Italia spera di alzare l’asticella dopo aver portato tre slalomiste in zona punti (ma nessuna nella top15) al debutto, dovendo fare i conti anche con l’assenza strategica di Beatrice Sola (la miglior azzurra in Finlandia con il suo 19° posto, gareggerà in Coppa Europa questo weekend). Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate alla vigilia da Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb al sito federale.

Lara Della Mea (ventesima a Levi, sarà nel primo gruppo di merito a Gurgl): “È da un po’ di tempo che la condizione fisica è tornata al 100%, la schiena non mi dà nessun problema e sono riuscita a colmare il gap fisico che avevo a inizio stagione. Gurgl è una pista bellissima, molto tecnica, con tante porte sul muro, le condizioni sembrano bellissime, bisogna solo essere ordinate e buttare giù le punte. Il livello è alto anche senza Shiffrin, le ragazze sono tutte bravissime e bisognare dare il 100%“.

Martina Peterlini (24ma in Finlandia): “A Levi ho rotto il ghiaccio, il mio è un processo in cui devo aggiungere un pezzo ad ogni gara, con il mio fisico non posso dire nulla: dopo l’operazione di aprile non era assolutamente scontato ritrovarmi ad alto livello quasi senza dolore. Ho rimesso gli sci a metà settembre, ho saltato la trasferta argentina per fare riabilitazione tutta estate. Chiaramente la forma arriverà strada facendo, ma l’importante è sciare senza dolore. Siamo una squadra giovane e con uno staff nuovo, cercheremo di darci dentro per ottenere risultati sempre migliori, lo sci è uno sport di situazione e bisogna approfittarne quando capita l’occasione“.

Marta Rossetti (fuori dalle 30 al rientro dopo una stagione di stop per la rottura del crociato): “Levi è sempre una pista particolare per me, ma è servita per rivivere le sensazioni di gara. Gurgl è una pista diversa, così come le condizioni, spero di fare un passo in avanti già da questo fine settimana. Sono felice di essere tornata, spero che la mia soddisfazione si trasformi in un bel risultato“.

Alice Pazzaglia: “Potevo fare qualcosa di meglio a Levi, avevo tutte le carte in regole ma non è andata bene, per cui c’è tanta voglia di riscatto. L’anno scorso qui a Gurgl mi sono divertita tanto, la pista presenta tanti cambi di ritmo e spero sia preparata bene. Mi aspetto di dare tutto e mostrare in pista ciò di cui sono capace, per prendere fiducia in vista della trasferta di Killington, dove non sono mai stata“.

Giorgia Collomb: “Conosco bene questa pista, a Gurgl ho centrato la mia prima qualifica per la seconda manche in Coppa del Mondo, sicuramente si addice alle mie caratteristiche. Si parte su un falsopiano a dossi, poi arriva un muro impegnativo e tecnico che mi piace molto e ti porta alla fine su una media pendenza, fino a trovare un dossettino per arrivare al traguardo, pista sicuramente tecnica dove non bisogna confondersi le idee. Sarà diverso rispetto a Levi, è tutta un’altra gara, sono serena e sto facendo bene, l’obiettivo è mettere insieme i pezzi in due manche“.