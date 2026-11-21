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I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom femminile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 66 atlete da 22 Paesi. Seconda manche alle ore 13.30.

In casa Italia saranno otto le azzurre al via sulle 66 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con il pettorale numero 13, Martina Peterlini con il 23, Marta Rossetti con il 28, Anna Trocker con il 34, Giulia Valleriani con il 35, Alice Pazzaglia con il 37, Emilia Mondinelli con il 42 e Giorgia Collomb con il 47.

La classifica di specialità vede in testa, dopo lo slalom di Levi, la tedesca Emma Aicher, prima con 100 punti, con la teutonica che oggi punterà al bis, ma dovrà guardarsi dall’albanese Lara Colturi, seconda a quota 80, e l’austriaca Katharina Truppe, terza con 60. La miglior azzurra è Beatrice Sola, oggi assente, 19ma a quota 12.

In graduatoria generale di Coppa del Mondo, invece, dopo le prime due gare stagionali, la teutonica Emma Aicher e l’albanese Lara Colturi sono in testa a pari merito a quota 160, mentre la statunitense Paula Moltzan insegue in terza posizione a quota 100. La prima delle italiane è Asja Zenere, ottava a quota 45.

Lo slalom femminile in programma a Gurgl (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.10, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!