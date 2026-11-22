Lando Norris sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato denominato Las Vegas Strip Circuit abbiamo assistito ad una gara letteralmente folle con sorpassi a non finire e uno spettacolo davvero senza precedente.

La vittoria nella avvincente gara odierna è andata a Max Verstappen che ha preceduto in extremis Lando Norris per 639 millesimi e Oscar Piastri che chiude a 1.5. Quarta posizione per Kimi Antonelli a 2.5, quinta per Pierre Gasly a 2.9, mentre è sesto Franco Colapinto a 7.9. Settimo Lewis Hamilton a 12.7, ottavo Carlos Sainz a 12.9, nono George Russell a 13.1, mentre completa la top10 un penalizzato Charles Leclerc a 17.5.

Al termine del weekend nella città del Nevada il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da David Coulthard davanti alla immensa fontana del celebre Hotel Bellagio di Las Vegas: “Penso sia stata la gara più caotica della storia della Formula Uno, non solo della mia carriera. Non sapevamo mai cosa sarebbe nella curva successiva e non si poteva prevedere cosa sarebbe successo nel giro dopo”.

Il pilota inglese prosegue: “La gara è stata spettacolare ma, ovviamente, sarebbe stata migliore se avessi avuto anche la chance di vincere. A volte ho faticato a superare le vetture davanti ma non ho commesso errori. La giornata è stata divertente e caotica ma per fortuna abbiamo portato a casa un bel risultato per il team con un doppio podio. Altre gare così? Penso che ogni pilota in griglia vorrebbe vederle. Ad ogni modo complimenti a Max che è sempre stato davanti e ha vinto con merito. Io forse ho resistito in vetta per 15 secondi – scherza – e non ho potuto fare di più”.