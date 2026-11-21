Grazie alla penalità di cinque posizioni che dovrà scontare Kimi Antonelli sulla griglia di partenza sarà Max Verstappen a scattare davanti a tutti nel Gran Premio di Las Vegas 2026, terzultimo round della stagione di Formula Uno. Pole position numero 51 della carriera (la terza dell’anno) per il fenomeno olandese della Red Bull, che si conferma così l’uomo da battere in Nevada e domani potrà ipotecare la seconda piazza nel Mondiale piloti.

“Stavamo faticando con alcuni problemi che avevamo già sulla macchina in Brasile, e stavo solo cercando di capirci qualcosa per provare, diciamo, a trarne il massimo dalla vettura anche questo weekend. Però sì, penso che abbiamo fatto delle qualifiche solide. Abbiamo fatto una buona esecuzione“, spiega il nativo di Hasselt al termine della sessione.

Il quattro volte campione del mondo si è poi soffermato sul momento decisivo della qualifica, in cui non è riuscito a migliorare il tempo messo a segno nel primo time-attack del Q3 venendo così superato in extremis dalla Mercedes di Antonelli ma conservando la pole davanti a George Russell: “Il mio primo giro in Q3 è stato praticamente il massimo possibile, credo, anche grazie all’effetto scia lungo il giro. Quindi penso che essere in pole sia molto positivo per noi“.

Sulle problematiche più difficili da gestire nella notte di Las Vegas: “La temperatura dell’asfalto, trovarsi nella posizione giusta è incredibilmente difficile quando ci sono così tanti rettilinei qui. Ma credo che abbiamo fatto tutto bene, quindi possiamo esserne molto contenti“.