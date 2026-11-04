Tutti gli appassionati hanno seguito il Gran Premio di Città del Messico con un obiettivo: festeggiare il titolo mondiale di Kimi Antonelli! Ma la gara messicana ha raccontato molto altro e ha lasciato sul tavolo questioni destinate a far discutere ancora a lungo. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano il GP del Messico andando oltre la festa per il nuovo campione del mondo.