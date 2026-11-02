Una giornata storica per il motorsport italiano! Kimi Andrea Antonelli conquista il Mondiale Piloti 2026 e diventa il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. A Città del Messico il pilota Mercedes ha condotto una gara intelligente e concreta, chiudendo al terzo posto e salendo sul podio insieme a due autentiche leggende: Max Verstappen e Lewis Hamilton, che insieme vantano 11 titoli mondiali. Nella nuova puntata di Motor News, Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano il trionfo di Kimi e ripercorrono una stagione destinata a rimanere nella storia. In studio Luca preti