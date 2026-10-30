Avete presente quelle gare dove il fango ti incolla i piedi a terra, la notte sembra non finire mai e le gambe chiedono pietà al 70° chilometro? Benvenuti a RUN2U! Nella puntata 47 mettiamo a nudo una delle sfide più affascinanti e severe del panorama endurance: il Trail del Cinghiale.

In studio con noi ci sono due personaggi d’eccezione: Marco Gurioli, la mente e l’anima organizzativa del Trail del Cinghiale, e il Dott. Luigi Santini, patron di MTBNËSS ed esperto scalatore. Parleremo di come si affrontano oltre 5.000 metri di dislivello, di come gestire lo stomaco quando correte da 15 ore nel buio dell’Appennino e dei segreti di integrazione e prevenzione per far durare i vostri tendini una vita intera. Allacciate le scarpe, ci fuoristrada davvero!”*

In questa puntata di RUN2U (Episodio 47 – Stagione 2026) entriamo nel cuore del grande Trail running e della nutrizione per le lunghe distanze!

Ospiti in studio:

👉 Marco Gurioli – Organizzatore del Trail del Cinghiale (Palazzuolo sul Senio)

👉 Dott. Luigi Santini – Fondatore di MTBNËSS, appassionato scalatore ed esperto di formulazioni per lo sport

🧭 COSA TROVERAI IN QUESTO VIDEO:

– Come nasce e come si affronta il Trail del Cinghiale (dalle distanze corte fino alla temibile 100 KM).

– Strategia di integrazione notturna: cosa mangiare e bere quando il corpo vorrebbe dormire.

– Prevenzione infortuni e salute connettiva: l’importanza del supporto per tendini e articolazioni sotto stress estremo.

– Consigli pratici per la gestione del fango, del dislivello e della crisi al 70° km.

🎒 LINK UTILI E RISORSE:

🌐 Sito Ufficiale MTBNËSS: https://www.mtbness.it/

🐗 Info ed iscrizioni Trail del Cinghiale

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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