ATP Parigi 2026, Bellucci regola Sonego nel derby e accede al secondo turno

Nel primo turno del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Mattia Bellucci conferma il suo buon momento, regola il connazionale Lorenzo Sonego 6-4 6-3 in un’ora e diciassette minuti e guadagna il pass per il prossimo turno. Nei sedicesimi di finale il mancino nativo di Busto Arsizio sfiderà il vincente del confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Arthur Rinderknech.

Il lombardo forza l’errore da fondo del rivale per il break dell’1-0 e consolida il vantaggio con la smorzata del 2-0. Il giocatore torinese sfrutta la prima per accorciare sul 2-1. Il numero 63 ATP continua a spingere, sfrutta gli errori del rivale, sul diritto largo del connazionale scappa sul 4-1 e sfrutta nuovamente la prima per il 5-1. Sonego, dopo aver salvato un set point, accorcia sul 5-2 con il vincente di diritto, sfrutta la volée alta di rovescio per recuperare il break del 5-3 e accorcia ancora sul 5-4. Bellucci però non trema e chiude 6-4 sul rovescio in rete del tennista piemontese.

Sonego scaglia l’ace per siglare l’1-0. Il giocatore lombardo replica con la prima per l’1-1 e, complici gli errori del piemontese, firma il break del 2-1 con il passante di rovescio incrociato. Bellucci, dopo aver rimontato da 0-40, allunga 4-2 con l’ace centrale, manca tre palle break nel settimo gioco, sigla il 5-3 e con l’accelerazione di rovescio che forza l’errore di Sonego timbra il definitivo 6-3.

Bellucci conclude la sua prestazione con tre ace, non commette doppi falli e serve il 64% di prime. Il lombardo ottiene il 77% di punti quando serve la prima e il 65% quando si affida alla seconda. Bellucci mette a referto diciassette vincenti e commette quindici errori gratuiti, sei in meno rispetto all’avversario.