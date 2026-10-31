Altri video
Chieri-Busto Arsizio accende la nuova puntata di Volley Night Match Live! Sabato 31 ottobre, dalle ore 20.30, seguiremo la sfida di Serie A1 femminile tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio, in programma al PalaFenera.
La formazione di Nicola Negro vuole sfruttare il fattore campo per consolidare il terzo posto. Tra le giocatrici più attese c’è Stella Nervini, sempre più importante nell’equilibrio tra ricezione e attacco, mentre Anett Németh rappresenta il principale riferimento offensivo da posto due. Sarah van Aalen proverà inoltre a coinvolgere Marina Lubian e Britte Stuut per rendere imprevedibile la distribuzione piemontese.
Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio cerca invece una risposta dopo le difficoltà offensive mostrate contro Milano. Nanami Seki dovrà accelerare il gioco e coinvolgere Alice Torcolacci e Matilde Munarini, evitando di lasciare troppo spesso le attaccanti laterali contro il muro schierato di Chieri.
Analisi, commento e racconto in diretta di una delle partite più interessanti della giornata del campionato italiano di volley femminile.
Ai microfoni Simona Bastiani, Luciano De Gregorio, Lidia Bonifazi e Pino Lorizio.
📅 Sabato 31 ottobre
🕣 Ore 20.30
📍 PalaFenera
🏐 Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio
💬 Chi vincerà la sfida? Scrivetelo nei commenti!
👍 Lasciate un like
🔔 Iscrivetevi al canale e attivate la campanella
📢 Condividete la diretta con tutti gli appassionati di pallavolo
#ChieriBusto #VolleyNight #VolleyNightMatchLive #SerieA1Femminile #VolleyFemminile #Chieri76 #UYBABustoArsizio #StellaNervini #AnettNemeth #NanamiSeki #Pallavolo #LegaVolleyFemminile #OASport #OASportTV