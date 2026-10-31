Macerata protagonista nella nuova puntata di A Tutto Volley, condotta da Mario Di Iorio. Due interviste per raccontare il presente della pallavolo marchigiana tra Serie A1 femminile e Serie A2 maschile.

Nella prima parte è ospite Nicole Piomboni, schiacciatrice della CBF Balducci HR Macerata e campionessa europea con la Nazionale italiana Under 22. La giocatrice analizza la prestigiosa vittoria per 3-1 conquistata sul campo di Brescia e presenta il prossimo impegno di campionato: sabato alle ore 18.00 Macerata ospiterà Cuneo in un importante anticipo di Serie A1 femminile.

Nella seconda parte spazio ad Andrea Marchisio, libero di Pallavolo Macerata ed ex giocatore della Cucine Lube Civitanova. Nato a Cuneo, Marchisio racconta il proprio percorso, le ultime stagioni trascorse tra Serie A2 e Superlega con Grottazzolina e l’inizio della nuova esperienza a Macerata.

Due protagonisti, due campionati e un unico filo conduttore: la pallavolo maceratese raccontata direttamente dalla voce di chi la vive ogni giorno.

💬 Quale delle due interviste ti ha incuriosito maggiormente? Scrivilo nei commenti.

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