LIVE Alcaraz-Tiafoe, ATP Finals 2026 in DIRETTA: esordio per il favorito n.1

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, valevole come primo incontro del “Gruppo Ivan Lendl” delle Nitto ATP Finals. Lo spagnolo, favorito per essere incoronato campione alla fine della settimana, esordisce nell’edizione 2026 del Torneo dei Maestri contro l’americano, al suo debutto assoluto nella competizione.

Per il fuoriclasse iberico il 2026 non è stato un anno semplicissimo: per colpa della tenosinovite al polso destro, rimediata durante il torneo ATP 500 di Barcellona, è stato costretto a saltare il resto della stagione su terra rossa e tutta la stagione su erba, rinunciando così tra gli altri a Roland Garros (di cui era campione in carica) e Wimbledon. Dopo cinque mesi lontano dai campi, il murciano ha fatto il suo ritorno nel circuito agli US Open, dove è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, per poi essere eliminato da Ben Shelton al tie-break del quinto set. Nonostante le avversità abbiano complicato la sua annata, Alcaraz è comunque riuscito a scrivere la storia in questo 2026: grazie alla vittoria ottenuta contro Novak Djokovic in quattro set, ha trionfato agli Australian Open, diventando il nono tennista nella storia a completare il Carreer Grand Slam, oltre ad essere il più giovane a riuscirci (22 anni e 272 giorni). I successi in stagione dello spagnolo non si fermano però al solo Slam australiano: nella sua bacheca compaiono anche i tornei ATP 500 di Doha, Tokyo e Vienna, oltre all’ATP 1000 di Parigi, con gli ultimi tre che hanno un significato ancora maggiore essendo arrivati in seguito al rientro dopo l’infortunio.

Per quanto riguarda l’americano, quella di quest’anno è stata finalmente la stagione della consacrazione. Dopo più di tre anni di astinenza, lo statunitense è tornato a conquistare un titolo ATP, trionfando ad Halle (primo torneo ATP 500 vinto in carriera). Quello che però salta all’occhio è il modo in cui si è portato a casa la coppa. Infatti, durante la competizione, ha battuto ben tre top 10: Flavio Cobolli al primo turno, Felix Auger-Aliassime ai quarti e infine il connazionale Taylor Fritz in finale, con un doppio 6-4. Nonostante non sia riuscito a conquistare altri titoli, il nativo di Hyattsville (Maryland) ha comunque sfornato delle ottime performance, raggiungendo altre due finali: la prima all’ATP 250 di Acapulco, dove è stato sconfitto da Flavio Cobolli, la seconda al Masters 1000 di Cincinnati, in cui ad avere la meglio è stato Arthur Fils. Della stagione dell’americano c’è anche da segnalare la semifinale raggiunta e poi persa contro il connazionale Ben Shelton agli US Open, torneo molto caro a Tiafoe, che si era spinto così avanti in questa competizione già altre due volte.

Nonostante l’ottima stagione dell’avversario, Alcaraz parte favorito sulla carta per questo incontro: lo spagnolo infatti sembra aver ritrovato pienamente la potenza, la mobilità e la tenuta atletica che lo avevano contraddistinto prima dell’infortunio. Occhio però al servizio di Tiafoe: se l’americano è in giornata, può diventare particolarmente ostico durante i propri turni di battuta, mettendo in difficoltà qualsiasi giocatore, persino un fenomeno come l’iberico. I due tennisti si sono sfidati già 3 volte in carriera, con Alcaraz in vantaggio nel confronto con 2 vittorie.

Il match si giocherà all’Inalpi Arena di Torino e sarà il secondo di giornata dopo l’incontro di doppio tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos, che inizierà alle 11.30. L’inizio della partita tra Alcaraz e Tiafoe non è previsto comunque prima delle ore 14.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!