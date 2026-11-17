L’Italia ha lottato ad armi pari con la Gran Bretagna nella semifinale degli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver confezionato un colpaccio ad effetto nella giornata di ieri contro Israele, gli azzurri hanno messo paura a un’altra grande favorita della vigilia e hanno anche accarezzato il sogno di meritarsi l’atto conclusivo sui pratoni di Salou (Spagna), cedendo soltanto in volata a una delle grandi corazzate della disciplina.

La nostra Nazionale ha perso con il punteggio di 16-14 dopo trentadue minuti di un confronto equilibrato e incerto, giocato colpo su colpo, gol su gol in maniera incessante. Avanti per 8-7 e 12-9, l’Italia ha dovuto subire un parziale di tre reti in avvio del terzo quarto, si è trovata sotto per 10-12, ha provato a rimontare (13-14 e 14-15), purtroppo non è riuscita a operare il contro sorpasso ed è uscita dal campo sconfitta, ma a testa alta.

L’Italia affronterà la Germania, oggi battuta dall’Irlanda per 25-21, nella finale per il bronzo, in programma mercoledì 18 novembre (ore 13.30). Alle ore 15.00, invece, la Gran Bretagna e l’Irlanda si contenderanno il titolo continentale. Ricordiamo che la nostra Nazionale si è qualificata ai Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi quattro pass per i Giochi Olimpici: alla rassegna iridata di Colorado Springs parteciperanno le migliori cinque europee, i Paesi Bassi e Israele si contenderanno l’ultimo tagliando.

LA CRONACA DI ITALIA-GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna è partita a razzo con le marcature di Daniel Watson, Alex Russell e Drew Bickerton nel giro di due minuti e mezzo, ma l’Italia ha prontamente reagito e ha pareggiato i conti (3-3) grazie alle stoccate di Ryan Favaro, Luca Lietti e John Piatelli. Dopo la prima interruzione, David Disque è riuscito a portare in vantaggio la nostra Nazionale per 4-3, poi un botta e risposta tra Timothy Collins (doppietta), John Piatelli e Alexander Vardaro ha confermato la parità (6-6).

Il gol firmato da Bickerton ha permesso ai britannici di issarsi sul 7-6 all’intervallo lungo, ma gli azzurri non si sono scoraggiati e hanno rimesso la testa avanti con la doppietta di John Piatelli (8-7). Le reti di Alexander Vardaro e John De Fazio hanno permesso di replicare alle stoccate di Ryan Hunns e Timothy Collin (10-9), ma all’inizio della terza frazione la Gran Bretagna ha calato un parziale di 3-0: una doppietta di Thomas Roper e la firma di Alex Russell sono valsi il 12-10 dopo 22’26”.

Un micidiale uno-due di Daniel Watson in apertura dell’ultimo quarto ha permesso ai favoriti della vigilia di issarsi sul 14-11, John Piatelli ha accorciato le distanze per due volte (14-13 e 15-14 al trentesimo minuto), ma il gol di Nicholas De Caprio a 38” dal termine è stato mortifero (16-14).

John Piatelli ha messo a segno sette gol, doppiette per Ryan Favaro e Alexander Vardaro, una marcatura a testa per John De Fazio e David Disque. Tra le fila della Gran Bretagna si sono distinte Daniel Watson (4), Timothy Collins (3), Alex Russell (3), Drew Bickerton (2) e Thomas Roper (2).