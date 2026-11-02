Hockey ghiaccio, annunciato un nuovo ct per la Nazionale italiana

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha un nuovo capo allenatore: si tratta di Pat Cortina, che prenderà le redini del Blue Team già dal prossimo impegno internazionale, in concomitanza con l’inizio dell’European Cup of Nations, in programma a Sosnowiec, in Polonia, dal 5 al 7 novembre, dove l’Italia affronterà nell’ordine Gran Bretagna, Polonia e Ucraina.

Pat Cortina avrà al suo fianco, nel ruolo di assosiated coach Giorgio De Bettin. Canadese di origini italiane, classe 1964, il tecnico torna alla guida dell’Italia a 23 anni dall’ultima volta.

Personalità di rilievo internazionale, è stato inserito – nella primavera 2026 – all’interno della Hall of Fame della International Ice Hockey Federation (IIHF) “per il contributo offerto all’hockey internazionale e alla sua crescita e diffusione nei diversi Paesi”.

“Questo Paese – ha dichiarato al sito federale – mi ha accolto quando ero giovane e avevo ancora poca esperienza, offrendomi l’opportunità di crescere professionalmente e di maturare un importante bagaglio di esperienze. Non sono nato in Italia, ma è un Paese che sento profondamente mio: qui mi sono sempre trovato benissimo e oggi avverto il desiderio di restituire qualcosa al movimento e alla nazionale. È una prospettiva che mi rende davvero felice”.

“La considero l’inizio di un nuovo percorso – ha proseguito un Pat Cortina emozionato – un’opportunità per tutti coloro che ne faranno parte di mettersi in evidenza e dimostrare di avere le qualità necessarie per essere protagonisti in un contesto importante come quello della Nazionale. A me e a Giorgio De Bettin spetterà il compito di trasmettere i valori, la mentalità e le aspettative che comporta indossare la maglia azzurra. Sarà fondamentale, però, non limitarsi a guardare alla settimana che ci attende, ma lavorare con una visione di più ampio respiro”.