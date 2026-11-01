Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Bolzano vince e rimane in testa alla ICE League. Cade Milano, Val Pusteria passa a Innsbruck
Domenica di grande importanza per la ICE Hockey League. Erano impegnate tutte e tre le squadre di casa nostra e sono arrivati risultati di spessore. Bolzano ha sbancato Vienna dopo gli shoot-out, quindi Val Pusteria ha vinto in casa di Innsbruck, mentre Milano è caduta rovinosamente in casa contro l’Olimpia Lubiana.
I meneghini, infatti, hanno perso 1-6 sul proprio ghiaccio contro gli sloveni di Lubiana. Risultato mai in discussione con gli ospiti avanti già 3.0 dopo 16:46. Nel finale, dopo la rete di Pietroniro al 17:15, altre tre marcature per Lubiana con Urbas, Boychuk e Gregorc.
Val Pusteria, invece, passa 2-1 in casa di Innsbruck con le reti di Lipon al 47:24 e Bardreau al 53:15 che ribaltano il vantaggio di Macierzynski al 36;25. Partita spettacolare invece tra Vienna e Bolzano con le squadre che vanno all’overtime sul 3-3 prima che i rigori consegnino la vittoria agli altoatesini.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE
|1
|
HCB Südtirol Alperia
|39
|17
|10
|1
|3
|3
|70
|41
|29
|2
|
Steinbach Black Wings Linz
|36
|17
|11
|4
|1
|1
|66
|47
|19
|3
|
Olimpija Ljubljana
|35
|17
|11
|5
|1
|0
|73
|43
|30
|4
|
HC Falkensteiner Pustertal
|32
|15
|9
|3
|2
|1
|45
|33
|12
|5
|
EC-KAC
|30
|17
|9
|6
|1
|1
|65
|51
|14
|6
|
Moser Medical Graz99ers
|30
|17
|7
|4
|3
|3
|50
|47
|3
|7
|
EC Red Bull Salzburg
|28
|17
|9
|7
|0
|1
|55
|52
|3
|8
|
Milano HC
|23
|18
|7
|9
|0
|2
|55
|61
|-6
|9
|
FTC-Telekom
|22
|16
|5
|7
|3
|1
|49
|55
|-6
|10
|
Vienna Capitals
|21
|16
|5
|7
|2
|2
|42
|46
|-4
|11
|
Hydro Fehervar AV 19
|21
|18
|4
|8
|3
|3
|38
|61
|-23
|12
|
EC iDM Wärmepumpen VSV
|20
|15
|5
|6
|1
|3
|40
|43
|-3
|13
|
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|15
|18
|3
|12
|3
|0
|36
|59
|-23
|14
|
Pioneers Vorarlberg
|2
|18
|0
|16
|0
|2
|40
|85
|-45