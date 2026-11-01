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Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Bolzano vince e rimane in testa alla ICE League. Cade Milano, Val Pusteria passa a Innsbruck

Pubblicato

27 secondi fa

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Bolzano hockey
Bolzano Hockey ©HCB/Vanna Antonello

Domenica di grande importanza per la ICE Hockey League. Erano impegnate tutte e tre le squadre di casa nostra e sono arrivati risultati di spessore. Bolzano ha sbancato Vienna dopo gli shoot-out, quindi Val Pusteria ha vinto in casa di Innsbruck, mentre Milano è caduta rovinosamente in casa contro l’Olimpia Lubiana.

I meneghini, infatti, hanno perso 1-6 sul proprio ghiaccio contro gli sloveni di Lubiana. Risultato mai in discussione con gli ospiti avanti già 3.0 dopo 16:46. Nel finale, dopo la rete di Pietroniro al 17:15, altre tre marcature per Lubiana con Urbas, Boychuk e Gregorc.

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Val Pusteria, invece, passa 2-1 in casa di Innsbruck con le reti di Lipon al 47:24 e Bardreau al 53:15 che ribaltano il vantaggio di Macierzynski al 36;25. Partita spettacolare invece tra Vienna e Bolzano con le squadre che vanno all’overtime sul 3-3 prima che i rigori consegnino la vittoria agli altoatesini.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE

1
HCB Südtirol Alperia
 39 17 10 1 3 3 70 41 29
2
Steinbach Black Wings Linz
 36 17 11 4 1 1 66 47 19
3
Olimpija Ljubljana
 35 17 11 5 1 0 73 43 30
4
HC Falkensteiner Pustertal
 32 15 9 3 2 1 45 33 12
5
EC-KAC
 30 17 9 6 1 1 65 51 14
6
Moser Medical Graz99ers
 30 17 7 4 3 3 50 47 3
7
EC Red Bull Salzburg
 28 17 9 7 0 1 55 52 3
8
Milano HC
 23 18 7 9 0 2 55 61 -6
9
FTC-Telekom
 22 16 5 7 3 1 49 55 -6
10
Vienna Capitals
 21 16 5 7 2 2 42 46 -4
11
Hydro Fehervar AV 19
 21 18 4 8 3 3 38 61 -23
12
EC iDM Wärmepumpen VSV
 20 15 5 6 1 3 40 43 -3
13
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
 15 18 3 12 3 0 36 59 -23
14
Pioneers Vorarlberg
 2 18 0 16 0 2 40 85 -45
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