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Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Bolzano si conferma al comando nella serata di ICE League

Pubblicato

14 minuti fa

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Bolzano hockey
Bolzano hockey credit Vanna Antonello

Bolzano non si ferma e centra un ennesimo successo nella serata di ICE Hockey League confermandosi al comando della classifica del campionato. I biancorossi svettano con 36 punti a pari punti con Lienz quindi 7 lunghezze di vantaggio sulle squadre in terza posizione.

Bolzano ha piegato Villach con il punteggio di 3-2 in un match tutt’altro che semplice. Il vantaggio va proprio agli ospiti che sbloccano il punteggio con Hughes dopo 14:25 per l’1-0 che chiude il primo tempo. Nel secondo arriva la risposta degli altoatesini che prima pareggiano con Gazley al 21:56, quindi passano a condurre con il 2-1 Misley al 37:17.

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Si passa alla frazione conclusiva con Hancock che riporta gli austriaci in parità con il 2-2 al 47:31, ma Bolzano non ci sta e torna in vantaggio al 56:48 con Schneider con il 3-2 che fissa il punteggio della sfida del PalaOnda.

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