Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Milano cade in casa di Fehervar nella serata di ICE League
Un solo match in programma nella serata di ICE Hockey League che vedeva impegnata Milano. I meneghini però sono usciti sconfitti con il punteggio di 3-2 dalla trasferta in casa di Fehervar.
Con questo ko Milano rimane ferma a quota 20 punti in decima posizione. Al comando sempre Bolzano a quota 33 punti a braccetto con Lienz, mentre Val Pusteria è in quinta posizione con 26.
FEHERVAR-MILANO 3-2
I padroni di casa sbloccano subito il punteggio con Farren dopo 6:42 con la rete dell’1-0. Milano centra subito il pareggio con McKegg al 15:42 con l’1-1 con cui si chiude il primo periodo. Il secondo tempo vede di nuovo Fehervar in avanti con la rete del 2-1 di Kuralt al 29:43 ed il punteggio si trascina fino al terzo periodo.
Nel parziale decisivo arriva anche il 3-1 di Cyr al 47:41 con i padroni di casa che piazzano l’allungo decisivo. Milano prova a ricucire lo strappo con Chiodo che va a segno per il 2-3 al 52:45 ma ormai è troppo tardi e arriva il ko dei lombardi.