Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2026-2027. Sul ghiaccio, infatti, sei incontri con 7 squadre di casa nostre impegnate, 4 delle quali in due derby. Andiamo a vedere come sono andate le cose per quanto riguarda questo turno del campionato trans-nazionale.

JESENICE-GHERDEINA 5-2

Pronti, via, e gli ospiti passano subito a condurre grazie alla rete di Luisetti al minuto 2:58. Jesenice risponde con 3 reti a raffica con Svetina al 7:35, Zalokar al 9:43 e Silbar al 19:13. Il secondo periodo vede di nuovo Gherdeina a segno con Pietroniro al 28:24 per il 2-3, ma i padroni di casa reagiscono subito con Magovac al 32:50 per il 4-2. Nel terzo tempo, infine, Jesenice chiude i conti con il 5-2 di Sabolic al 43:30.

KITZBUEHEL-ASIAGO 1-4

Asiago passa in Austria con una prova di spessore. Vantaggio con Porco al 10:18, quindi, dopo un secondo tempo a reti bianche, arriva il 2-0 con Marchetti al 41:12. Asiago non si ferma e centra anche il 3-0 con Mbow al 29:42, prima che Kitzbuehel provi a tornare in partita con Krainz al 54:47 per l’1-3. Nel finale Stevan chiude ogni discorso con la rete del 4-1 al 58:50.

RITTNER BUAM-ZELLER EISBAREN 6-3

Renon indirizza subito il match dalla propria parte con un primo tempo dominato. Vantaggio di Oberrauch al 7:44, quindi raddoppio con la doppietta di Oberrauch al 12:23. La prima frazione si chiude con il 3-0 di Capannelli al 13.49. Nel secondo periodo gli altoatesini non si fermano e calano il poker con Prast al 26.21. Gli austriaci rispondono con Widhalm al 35.37, ma Renon non ci sta e, in apertura di terzo periodo, piazzano il 5-2 con Capannelli al 42:42. Zeller Eisbaren segnano con Wilfan al 48:20, ma Insam chiude i conti per Renon con il 6-2 al 53:51. Nel finale gli ospiti segnano il 3-6 con Zach-Kiesling al 56:49.

SGC CORTINA-VIPITENO BRONCOS 2-4

Il derby va ai Broncos, ma erano stati i padroni di casa a sbloccare il punteggio con Kalajanniska al minuto 8:56. Pareggio immediato di Vipiteno con Aspling al 15:38, ma è di nuovo Pompanin ad andare a segno con il 2-1 al 23:29. I Broncos pareggiano con Livingston al 26:32, prima di un terzo periodo che vede l’allungo degli ospiti, prima con il 3-2 di Conci al 42.26 ed al 4-2 di Aspling al 58:19.

HCM MERANO-UNTERLAND CAVALIERS 3-0

Tutto facile per i padroni di casa che passano a condurre al 30:32 con Levin, quindi raddoppiano con Sproviero al 35.48, prima del 3-0 conclusivo di Levin a 7 secondi dal termine.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027

1 HD Jesenice 21 15 5 0 1 81 44 +37 46

2 HC Migross Asiago 19 12 3 3 1 87 62 +25 43

3 EK Die Zeller Eisbären 18 12 4 2 0 69 49 +20 40

4 Rittner Buam SkyAlps 19 11 6 2 0 75 49 +26 37

5 KHL Sisak 19 10 7 0 2 71 48 +23 32

6 Adler Stadtwerke Kitzbühel 21 7 11 2 1 73 75 -2 26

7 Red Bull Hockey Juniors 20 7 11 1 1 51 72 -21 24

8 HC Meran/o Pircher 19 6 10 3 0 45 65 -20 24

9 Hockey Unterland Cavaliers 19 5 7 1 6 62 69 -7 23

10 Wipptal Broncos Weihenstephan 18 6 9 2 1 57 73 -16 23

11 EC-KAC Future Team 18 4 9 2 3 55 76 -21 19

12 Sportivi Ghiaccio Cortina 19 4 11 2 2 44 65 -21 18

13 HC Gherdeina valgardena.it 18 4 10 1 3 53 76 -23 17